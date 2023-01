Impossible Mission 3: il seguito del classico per C64 prosegue lo sviluppo, nuovo video

Continuano i lavori su Impossible Mission 3, il vero e proprio nuovo capitolo della celebre serie classica per C64 in sviluppo proprio per lo storico home computer Commodore, come dimostra il tweet da parte dell'autore con tanto di breve video gameplay.

Il tweet in questione si concentra soprattutto sul funzionamento degli ascensori, che a quanto pare sono stati inseriti e sono ora pienamente funzionanti, inseriti in maniera dinamica per poter "risparmiare un po' di RAM", in base a quanto riferito da Stuart Collier, che sta portando avanti i lavori sul gioco.



A vedere il breve video gameplay a corredo, sembra proprio di trovarsi di fronte a un seguito molto fedele alla serie originale. D'altra parte, il gioco è in sviluppo proprio per Commodore 64, dunque sfrutta le capacità della stessa macchina su cui abbiamo visto i primi due capitoli.

Per chi non conoscesse la serie, si tratta di action adventure in elementi platform, nei quali interpretiamo un agente speciale impegnato nell'esplorazione di una sorta di base nemica nella quale dobbiamo esaminare oggetti e trovare codici di sblocco per raggiungere ulteriori livelli.

L'originale venne sviluppato nel 1984 da Dennis Caswell e pubblicato da Epyx, diventato in breve uno dei titoli più amati per la gloriosa piattaforma Commodore, ricordato anche per la celebre frase campionata all'inizio "Stay a while... stay forever!". Non c'è ancora una data d'uscita, ma Impossibile Mission 3 potrebbe arrivare nel corso del 2023 dopo uno sviluppo alquanto travagliato.

Annunciato per Commodore 64 nello scorso marzo, il gioco sembrava essere stato poco dopo cancellato per un problema di diritti, ma è poi tornato in sviluppo e i lavori stanno ora proseguendo.