Twitch: 20 streamer con più follower a inizio 2023, rimane solo una donna dopo l'uscita di Amouranth

Il 2023 è iniziato e questo significa che inizia una nuova stagione di contenuti sia videoludici che di streaming, in particolar modo su Twitch. La speranza di tutti i content creator è di riuscire a crescere ulteriormente nel corso dei mesi e magari scalzare di posizione un/a collega nella classifica degli/delle streamer con più follower. Come è composta la classifica? Ecco la Top 20:

Ninja - 18.4 milioni Auronplay - 14.3 milioni Rubius - 13.3 milioni ibai - 12.1 milioni xQc - 11.4 milioni Tfue - 11.2 milioni TheGrefg - 10.5 milioni Shroud - 10.4 milioni juansguarnizo - 9.5 milioni Pokimane - 9.2 milioni sodapoppin - 8.8 milioni Myth - 7.4 milioni TommyInnit - 7.3 milioni AdinRoss - 7.1 milioni TimTheTatman - 7 milioni NICKMERCS - 6.6 milioni SypherPK - 6.2 milioni Dream - 6.2 milioni ElMariana - 6.2 milioni summit1g - 6.1 milioni

Come potete vedere, in prima posizione troviamo Ninja, nato attorno a Fortnite ma divenuto negli anni una figura poliedrica in grado di avere i propri gadget, stringere accordi con Microsoft per la ormai defunta Mixer e apparire anche in show e programmi americani.

Altro nome molto importante in questa classifica è Pokimane, streamer femminile più seguita, con largo stacco. In seconda posizione troviamo Amouranth che però non è stato in grado di mantenere una posizione in Top 20. Pokimane, inoltre, ha preso una pausa dallo streaming, quindi ha rallentato la propria crescita.

Possiamo anche notare che il numero di streamer in lingua spagnola sta aumentando, con vari volti provenienti da Spagna e Sud America. Infine, va precisato che alcuni streamer si sono spostati oramai su YouTube - come Myth e TimTheTatman - ma sono inclusi nella classifica perché i loro canali Twitch sono ancora disponibili.

Vi lasciamo in conclusione alla lista dei dieci giochi più visti nel 2022.