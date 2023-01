The Last of Us, Super Mario Bros e altri: il 2023 è l'anno di film e serie TV sui videogiochi

Tra le altre cose, il 2023 si presenta come un anno particolarmente ricco di adattamenti in film e serie TV di vari videogiochi, come dimostrano anche quelli che sono già stati annunciati e in arrivo nel corso dei prossimi mesi.

Un tweet di The Game Awards fa notare il notevole affollamento di produzioni di questo tipo previste già nei prossimi mesi del 2023, con la serie HBO di The Last of Us e il film animato di Super Mario Bros. a guidare la lineup, che si preannuncia decisamente interessante.



Come potete vedere nel tweet, che riassume quanto è stato annunciato finora, si parte già il 15 gennaio con il lancio della serie TV di The Last of Us, che come sappiamo sarà visibile in Italia attraverso Sky e Non TV nello stesso giorno.

A seguire, l'altro appuntamento di rilievo è al cinema, con la pellicola Super Mario Bros. Il Film fissato per il 7 aprile 2023 da parte di Illumination e Nintendo Pictures. L'altra data concreta è quella dell'11 agosto 2023, giorno in cui è previsto l'arrivo del film di Gran Turismo.

Nel corso dell'anno, anche se ancora senza una tempistica precisa né la sicurezza che riescano a uscire entro la fine del 2023, ricordiamo anche la serie TV di Twisted Metal, che è un'altra produzione PlayStation affidata in questo caso a Peacock, mentre successivamente è attesa anche la serie TV di Fallout, attualmente in produzione presso Amazon Prime Video.

Considerando che altre novità potrebbero emergere nei prossimi mesi, si tratta indubbiamente di un periodo alquanto ricco di novità riguardanti gli adattamenti videoludici in forma di video, in attesa di ulteriori informazioni.