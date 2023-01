Valorant: una nuova mappa dovrebbe essere annunciata questa settimana

Con l'episodio 6 ormai in arrivo, è altamente probabile il prossimo annuncio di una nuova mappa per Valorant, con presentazione in arrivo forse nel corso di questa settimana, più precisamente il 5 giugno 2023.

La stessa Rito Games ha pubblicato un teaser, attraverso Twitter, nel quale rimanda precisamente al 5 gennaio 2023 per scoprire le novità riguardanti Valorant, data nella quale evidentemente si terrà una presentazione sul gioco in questione.



L'Atto 3 dell'Episodio 5 dovrebbe concludersi il 10 gennaio 2023 e, nella stessa data, possiamo dunque aspettarci l'avvio della nuova fase del gioco. Da tale data è previsto l'inizio dell'Episodio 6 di Valorant, che porterà con sé varie novità compresa probabilmente la nuova mappa che dovrebbe essere annunciata a mostrata dal 5 gennaio.

Nel teaser vediamo Jade all'interno di una città, con un monologo da parte del personaggio che menziona "così tanti posto per scappare dall'oscurità, ma questa ci ritrova sempre". È possibile che la città abbia a che fare con la nuova ambientazione della mappa da annunciare, ma restiamo comunque in attesa di una presentazione ufficiale da parte di Riot Games.

Nel frattempo, restiamo in attesa di un possibile annuncio sulle versioni PS5 e Xbox Series X|S di Valorant, mentre ricordiamo che il gioco è disponibile anche su Game Pass con tutti i contenuti di Riot Games, grazie all'ampia collaborazione con Microsoft.