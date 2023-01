Resident Evil 4 Remake: l'isola non sarà tagliata, anzi ci sarà "molto di più" in tale zona

Nel recente numero della rivista EDGE, come indicato da Dusk Golem su Twitter, il team di sviluppo del remake di Resident Evil 4 ha confermato che la sezione dell'isola - che era la sezione finale del gioco e che è stata criticata da molti giocatori negli altri - sarà presente anche nel remake.

Secondo quanto indicato, il team di sviluppo del progetto si è diviso in tre team per le tre sezioni principali del gioco (il villaggio, il castello e l'isola) nelle prime fasi di sviluppo, ha lavorato sulle sezioni individualmente e poi si è riunito per esaminare e modificare il lavoro degli altri.

È interessante notare che gli sviluppatori affermano anche che l'isola avrà "molto di più" rispetto al gioco originale, anche se non hanno voluto scendere in ulteriori dettagli. Considerando la già citata opinione dei fan, sarà interessante capire se i nuovi contenuti inseriti sono stati pensati per cambiare ritmo e stile a tale zona di Resident Evil 4 remake.

Non molto tempo fa è stato confermato che il remake di Resident Evil 4 sarà lungo all'incirca quanto il gioco originale, quindi il fatto che non siano state tagliate sezioni importanti non è una grande sorpresa.

Resident Evil 4 sarà pubblicato il 24 marzo per Xbox, PlayStation e PC. Sappiamo che Capcom sta ultimando lo sviluppo, non ci saranno rimandi?