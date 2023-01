Steam Deck: classifica dei giochi più giocati a dicembre 2022, un titolo italiano è di nuovo primo

Valve ha svelato quali sono stati i giochi più giocati su Steam Deck durante il mese di dicembre 2022. La corona va a Vampire Survivors, che continua a essere un successo. Vediamo la Top 20 completa:

Vampire Survivors Elden Ring The Witcher 3: Wild Hunt Hades Persona 5 Royal Red Dead Redemption 2 Stardew Valley Cyberpunk 2077 Grand Theft Auto V The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Valheim God of War Fallout 4 Brotato Slay the Spire The Binding of Isaac: Rebirth No Man's Sky Horizon Zero Dawn Marvel's Spider-Man Remastered Monster Hunter Rise

Precisiamo che questa classifica viene calcolata sulla base del numero di ore spese tramite Steam Deck sul gioco. L'informazione è stata condivisa direttamente dall'account ufficiale di Steam Deck su Twitter, come potete vedere poco sotto.

Notiamo anche che con questo fanno tre mesi di fila durante i quali Vampire Survivors è il gioco più giocato su Steam Deck. Si tratta di un grande risultato per questo indie italiano, anche se l'autore non sa dire perché abbia avuto successo.

Probabilmente il basso prezzo aiuta, ma Steam Deck non è certo una piattaforma dedicata solo a chi desidera spendere poco, visto che ci sono perlopiù AAA come Elden Ring e Cyberpunk 2077, entrambi in classifica.

Possiamo anche vedere che in classifica sono presenti vari titoli PlayStation, come God of War, Horizon Zero Dawn e Marvel's Spider-Man Remastered. Sony sta ottenendo un discreto successo con alcuni dei suoi titoli su computer e Steam Deck sembra una buona macchina da gioco per tali videogame.

Nel complesso, in ogni caso, Steam Deck viene sfruttata per giocare titoli famosi e perlopiù single player. Di norma i prodotti più giocatori sono opere online come CS:GO, Dota 2, PUBG, Apex Legend e Lost Ark (sono i titoli con più utenti attivi su Steam al momento della scrittura di questa notizia), ma il PC/console portatile di Valve sembra essere apprezzato soprattutto dagli amanti dei titoli offline.