Metal Gear Solid: il cosplay di Sniper Wolf da tniwe ha un fascino glaciale

Dal buon vecchio Metal Gear Solid arriva lo splendido cosplay di Sniper Wolf da parte di tniwe, modella che si è specializzata nel personaggio in questione e che in questo caso si presenta completa anche di motocicletta a tema.

Sniper Wolf è uno dei personaggi più affascinanti dell'universo creato da Hideo Kojima, nonché uno di quelli rimasti più impressi, grazie alle sue caratteristiche nonché alla sua innegabile bellezza glaciale che l'hanno resa un mito per gli appassionati.

Si tratta di un infallibile cecchino che rientra nelle fila della Foxhound, una donna fredda, distaccata e solitaria, che preferisce lavorare da sola e si trova particolarmente a proprio agio nella natura selvaggia. È peraltro una predatrice infallibile: la ragazza di origini curde è un grado di rimanere appostata per settimane in attesa del momento giusto per colpire l'obiettivo.

La sua estrema capacità in termini di mira deriva dalla calma che la pervade e dalla grande freddezza, nonché dall'enorme esperienza accumulata nell'utilizzo delle armi di precisione, come l'adorato fucile Heckler & Koch PSG-1.

Nella rappresentazione della splendida tniwe, Sniper Wolf è a cavallo di una moto in pieno stile Metal Gear Solid, cosa che la cala ancora di più all'interno del personaggio.

