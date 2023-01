Ghostwire Tokyo a marzo su Xbox Game Pass con contenuti aggiuntivi, per un rumor

Sappiamo già che Ghostwire Tokyo dovrà arrivare su Xbox Game Pass una volta scaduto il suo periodo di esclusiva console su PS5, cosa che dovrebbe accadere a un anno di distanza dal lancio originale, ovvero a marzo 2023, ma secondo alcune nuove voci di corridoio il suo arrivo dovrebbe essere accompagnato anche da nuovi contenuti.

Non ci sono conferme né fonti particolarmente consistenti dietro la notizia, ma TwekTown riporta la questione come verosimile, pur affidandosi a un non meglio identificato insider che ha riferito la cosa su Reddit. Secondo quanto riferito, insomma, Ghostwire Tokyo arriverà probabilmente il 25 marzo 2023 su Xbox Game Pass direttamente al lancio nel catalogo, ovvero un anno dopo l'uscita su PS5, ma lo farà in una versione parzialmente nuova.

In base a quanto riferito, con l'arrivo del gioco al day one su Xbox Game Pass dovrebbero arrivare anche nuovi contenuti, ancora non specificati. La cosa è piuttosto verosimile, considerando che è accaduta già in passato come abbiamo visto anche con Deathloop e l'aggiornamento Goldenloop pubblicato proprio in occasione del rilascio su Game Pass lo scorso settembre.

Essendo passato un anno dall'uscita della versione originale, è possibile che Tango GameWorks abbia elaborato qualche novità per rilanciare il gioco al suo arrivo su Xbox Game Pass, ma attendiamo comunque eventuali conferme sulla questione. La fonte misteriosa sembrerebbe anche confermare l'esistenza di un evento di presentazione da parte di Xbox Game Studios a gennaio 2023 con varie novità previste per il nuovo anno, cosa che è stata riferita anche in altre voci di corridoio ma non ha ancora trovato riscontro ufficiale.