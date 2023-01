Accessibilità, i progressi fatti nel corso del 2022

Riagganciandoci proprio al discorso dei migliori giochi dell'anno, in molti hanno trovato parzialmente contestabili cinquine e premi assegnati durante i The Game Awards all'inizio di dicembre, ma la rosa dei candidati per il premio Innovazione nell'accessibilità era forse uno tra i più legittimi e ben calibrati. In questo speciale, oltre a spiegarvi le ragioni dietro questa affermazione, faremo un piccolo viaggio nell'anno appena trascorso, stilando anche noi un bilancio dedicato al tema dell' accessibilità nei videogiochi usciti nel 2022 .

La speranza è che nei prossimi mesi vengano resi noti nuovi report con dati più aggiornati e più incoraggianti di quelli appena riportati. Anche perché il 2022 sul fronte accessibilità è stato un anno davvero bizzarro: da un lato abbiamo assistito non solo a brillanti esempi di accessibilità in alcuni titoli, ma anche alla crescita di numerose realtà ed iniziative volte alla divulgazione del tema. Dall'altra però abbiamo visto trionfare in cima a molte classifiche come miglior gioco dell'anno Elden Ring , che oltre a miglior GOTY 2022 dovrebbe ricevere anche il primato di gioco meno accessibile dell'anno, visto che stando ai requisiti stilati da Game accessibility guidelines , le opzioni di accessibilità del titolo non soddisfano in modo esauriente nemmeno i requisiti base. Opzioni che, ci teniamo a dirlo, esulano dalla annosa questione della difficoltà, che abbiamo affrontato in questo speciale dedicato, ma che più semplicemente riguardano la sfera visiva e uditiva.

I giochi più accessibili del 2022

God of War, insieme ad altre esclusive PlayStation, è un eccellenza sul fronte accessibilità

Fortunatamente Elden Ring è un caso più unico che raro e nel 2022 non ci sono stati altri giochi costituiti da un DNA che vede il suo successo inversamente proporzionale alle opzioni di accessibilità offerte. Anzi, l'altro grande titolo che si è opposto a Elden Ring in un braccio di ferro che ha monopolizzato le discussioni di fine 2022, ovvero God of War Ragnarok è un eccellente distillato di opzioni di accessibilità, come del resto tutte le produzioni PlayStation. Se c'è un aspetto in cui il motto "For the Players" ben si applica nel parco titoli PlayStation è proprio quello dell'accessibilità. Horizon Forbidden West, The Last of Us Part I e il già citato God of War Ragnarok sono la prova di quanta attenzione i PlayStation Studios ripongano sul fronte accessibilità. Un'attenzione frutto di studi e forti investimenti economici da parte di Sony, che hanno dato negli anni non solo eccellenti frutti ma hanno cominciato a stabilire un vero e proprio standard per l'industria.

Altri due titoli che si sono contraddistinti per le loro opzioni di accessibilità nel 2022 sono As Dusk Falls e The Quarry. L'avventura narrativa sviluppata da Interior/Night e pubblicata da Microsoft è uno dei pochissimi giochi in commercio ad essere completamente giocabile da persone non vedenti, grazie all'utilizzo di screen reader. Ovviamente non mancano opzioni per personalizzare i sottotitoli e per modificare la tempistica delle sequenze Quick Time Event. Opzione, quella dei QTE custom introdotta anche da The Quarry. L'avventura horror di Supermassive Games è stata pubblicata al di fuori della collana Dark Picture Anthology ma rimane comunque un'esperienza da provare per gli amanti del genere. Il lavoro fatto dagli sviluppatori è stato quello di ripensare tutti quegli elementi che richiedono una certa abilità e tempismo nell'azione di gioco, e che possono creare difficoltà anche ad un giocatore senza evidenti disabilità. Le opzioni relative ai sottotitoli sono davvero approfondite e curate, rendendolo fruibile da un vasto numero di giocatori.