MultiVersus: personaggi di Breaking Bad in arrivo quest'anno?

MultiVersus prosegue il suo percorso di evoluzione e arricchimento e anche per il 2023 possiamo aspettarci un buon numero di nuovi personaggi in arrivo, tra i quali potrebbero arrivare anche contenuti a tema Breaking Bad.

La serie in questione non è direttamente legata alle licenze a cui il gioco può attingere, ovvero tutte quelle legate all'universo Warner Bros., ma un crossover potrebbe essere possibile, considerando che se ne parla anche da tempo.



Proprio riprendendo questa faccenda, il senior character artist Dan Eder sembra aver suggerito il possibile arrivo dei personaggi della celebre serie TV all'interno del gioco: "L'unico modo di avere un bel 2023 è vedere Walter White nel cast di MultiVersus quest'anno", ha scritto un utente su Twitter, a cui Eder ha risposto con "Aspettati ottime cose".

Questa risposta sembra, in un certo senso, confermare l'ipotesi dell'utente in questione, ovvero che i protagonisti di Breaking Bad, tipo Walter White e Jesse Pinkman, possano arrivare come personaggi selezionabili nel roster di MultiVersus.

Al momento prendiamo tutto come una voce di corridoio, ovviamente, ma visto che le informazioni in questo senso sono già emerse anche in passato, non è una questione da mettere totalmente fuori discussione. Nel frattempo, il mese scorso il gioco si è aggiornato con l'update 1.17, che ha aggiunto la modalità Spettatore e altre caratteristiche.