Twitch: ecco i dieci giochi più visti nel 2022, con nessuna sorpresa

Scopriamo quali sono i giochi più visti su Twitch nel 2022. In realtà la classifica presenta ben poche sorprese, visto che si tratta di nomi ben noti e di lungo corso, molti dei quali già apparsi nelle classifiche degli scorsi anni.

Da notare che nessuno dei giochi nella top 10 è stato pubblicato nel 2022, segno che molti videogiocatori sono diventati come le nonnine che guardano le loro trasmissioni TV preferite con regolarità e dedizione e che non vanno oltre Italia 1 quando girano tra i canali. I dati sono stati raccolti dal sito specializzato SullyGnome.

League of Legends domina la classifica con 1.499.478.263 ore guardate nel corso dell'anno. Da notare che nel 2021 era finito in terza posizione. GTA 5, un titolo del 2013, prende la seconda posizione grazie ai server roleplay di GTA Online, con 1.336.292.674 ore di visualizzazione. Lo sparatutto in prima persona Valorant si accomoda sulla terza posizione del podio con 1.106.987.262 ore guardate.

Dalla quarta posizione in poi il distacco si fa notevole, visto che Global Offensive ha soltanto 673.892.116 ore guardate, ben 433.095.146 in meno della terza posizione. Apex Legends segue a breve distanza con 631.929.500, così come Fortnite a 585.300.670 e Minecraft a 521.336.157. Chiudono Dota 2 con 507.078.594 ore, Call of Duty: Warzone con 398.747.729 e World of Warcraft con 343.876.361.

In realtà, considerando tutte le categorie (quindi non solo i videogiochi), in prima posizione si piazza senza concorrenti "Just Chatting", con 2.930.264.476 ore guardate, quasi il doppio di League of Legends. Per trovare il primo gioco del 2022, tornando a considerare solo i videogiochi, dobbiamo invece scendere in dodicesima posizione, dove emerge Elden Ring.