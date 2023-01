Octopath Traveler 2: svelate le dimensioni su Nintendo Switch

Mancano meno di due mesi al lancio di Octopath Traveler 2 e ora grazie alle informazioni riportate sull'eShop sappiamo le dimensioni del download del gioco su Nintendo Switch. Stando allo store europeo il peso del GDR sarà di 5,358 GB in totale.

Per fare un confronto il precedente capitolo pesa su Nintendo Switch 3,192 GB, quindi quasi 2 GB in meno. Il che in ogni caso non significa automaticamente che il sequel sarà più grande e con più contenuti, per quanto sicuramente auspicabile.

Octopath Traveler 2

Al tempo stesso parliamo di dimensioni tutto sommato contenute. Ad esempio, rimanendo in ambito di JRPG, Persona 5 Royal pesa 12,5 GB mentre Pokémon Scarlatto e Violetto 10,24 GB. Chiaramente lo stile 2D-HD aiuta in tal senso a mantenere basso il peso complessivo.

Octopath Traveler 2 sarà disponibile dal 24 febbraio 2023, anche su PC, PS5 e PS4. Il mese scorso abbiamo visto un trailer dedicato a Throné la Ladra e Temenos il Chierico, due dei personaggi giocabili dell'atteso JRPG di Square Enix.