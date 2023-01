Avatar: La Via dell'Acqua: superati altri traguardi nel mercato domestico e in quello internazionale

Avatar: La Via dell'Acqua continua la sua marcia nei cinema, superando altri due traguardi a livello domestico e internazionale. Negli Stati Uniti l'ultimo film di James Cameron ha infatti incassato altri 63,4 milioni di dollari nel corso degli ultimi tre giorni, superando i 400 milioni di dollari complessivi.

Con gli incassi della giornata di oggi, ancora vacanza in alcuni paesi per via del fatto che Capodanno è caduto di domenica, si prevede che superi gli 82,4 milioni di dollari di incassi.

Parlando di mercato internazionale, Avatar: La Via dell'Acqua ha superato il miliardo di dollari di ricavi. Difficile dire se riuscirà a raggiungere i ricavi del primo capitolo, che nel 2009 superò i 3 miliardi complessivi, ma la strada per diventare un successo sembra in discesa, dopo qualche incertezza iniziale dovuta alle condizioni meteo avverse che hanno piagato gli Stati Uniti e al lancio nei cinema in concomitanza con il mondiale di calcio.

Se volete più informazioni sul film, leggete la nostra recensione di Avatar: La Via dell'Acqua, in attesa di avere ragguagli sul gioco Avatar: Frontiers of Pandora, che potrebbe uscire nel 2023 (ancora non c'è alcuna certezza in merito).