Octopath Traveler 2: un trailer presenta Throné la Ladra e Temenos il Chierico

Square Enix e gli sviluppatori di Acquire oggi hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di Octopath Traveler 2 che introduce Throné la Ladra e Temenos il Chierico, due degli otto personaggi giocabili del JRPG.

Oltre ad alcune sequenze cinematiche che svelano dettagli sul background di Throné e Temenos, il filmato spiega la meccaniche dei Job secondari ereditate dal precedente capitolo e riproposta con alcune modifiche.

Ogni personaggio in Octopath Traveler 2 ha un Job specifico ma avanzando nell'avventura i giocatori potranno assegnargliene un altro a loro scelta. Ad esempio, Throné è una ladra, ma volendo può diventare anche un chierico o una guerriera. In questo modo è possibile utilizzare le tipologie di armi, le abilità e gli equipaggiamenti di entrambi questi mestieri, aprendo le porte a numerose opzioni strategiche differenti. Sarà possibile ottenere le licenze per sbloccare i Job presso delle gilde sparse per il mondo gioco, completando le loro richieste.

Vi ricordiamo che il nuovo JRPG di Acquire sarà disponibile su Nintendo Switch, PS5, PS4 e PC via Steam a partire dal 24 febbraio 2023. Se ancora non lo avete fatto vi suggeriamo di leggere il nostro speciale dedicato a Octopath Traveler 2.