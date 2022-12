The Witcher 3: come scaricare l'update PS5, non basta aggiornare il gioco PS4

The Witcher 3 è arrivato anche in versione PlayStation 5 e Xbox Series X|S e i giocatori non vedono l'ora di scaricare questa nuova versione e giocare sfruttando tutte le opzioni "next-gen". Come si scarica l'update su PS5 però? È possibile che qualche giocatore non lo sappia e pensi che basti aggiornare il gioco nella sua versione PS4: non è così.

Ricordiamo infatti che è disponibile anche un aggiornamento dedicato proprio a PS4 (e Xbox One e, più avanti, Switch) che non include le migliorie grafiche next-gen ma solo alcune correzioni e nuovi contenuti ludici. L'update automatico scaricato per la versione PS4 non è quello che state cercando!