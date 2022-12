Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion ha usato immagini con watermark di Getty Images per dei dipinti

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion è arrivato sul mercato dopo aver ricevuto recensioni positive dalla stampa. Si tratta di un ottimo lavoro di rimasterizzazione, ma qualcosa deve essere sfuggito a Square Enix: nel gioco sono presenti almeno tre dipinti che includono un watermark di Getty Images.

Getty Images è un'agenzia fotografica che fornisce immagini. Ha un archivio di oltre 80 milioni di immagini e illustrazioni e non è strano che vengano usate anche in prodotti commerciali. Il problema in questo caso è che in Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion sono state usate delle immagini non comprate, quindi con ancora il watermark "gettyimages" stampato sopra.

Potete vedere un esempio qui sotto, in un'immagine con tanto di zoom che rende più semplice vedere il watermark in un dipinto di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion.

Watermark in un dipinto di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion

Il tutto è stato notato da Kotaku che afferma che vi sono almeno tre dipinti nel gioco che includono il watermark. Il dipinto nell'immagine qui sopra mostra il Ludgate Circus a Londra, realizzato da John Crowther.

La domanda ora è: Square Enix aveva acquistato l'immagine senza watermark da Getty Images e semplicemente vi è stato un errore nel caricamento del file all'interno del gioco, oppure qualcuno ha semplicemente trovato delle immagini tramite Google e non si è accorto che vi era un watermark?

Non sappiamo cosa sia successo nel dettaglio, ma ora che il tutto è emerso probabilmente Square Enix correggerà di corsa la questione.

Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion.