Tomb Raider: una serie TV da Amazon in lavorazione, con l'autrice di Fleabag

Sembra che Tomb Raider sia destinato a diventare anche una serie TV, prodotta da Amazon Prime Video e affidata a Phoebe Waller-Bridge, l'attrice e sceneggiatrice che ha lavorato in precedenza a Killing Eve e Fleabag.

A riportarlo è Hollywood Reporter che cita non meglio identificate fonti vicine alla questione: secondo la testata, la vincitrice di Emmy, Phoebe Waller-Bridge, sarebbe stata incaricata di scrivere la sceneggiatura della serie TV di Tomb Raider, con il progetto che sarebbe al momento nelle fasi iniziali dello sviluppo.

La cosa rientrerebbe peraltro all'interno dell'accordo di collaborazione tra l'autrice e Amazon, recentemente rinnovato. Secondo le fonti della rivista, la Waller-Bridge non avrebbe intenzione di prendere parte alla serie TV come attrice, ma sarebbe molto coinvolta nella produzione attraverso la scrittura della sceneggiatura e anche come produttrice esecutiva.

Alla produzione ci sarebbero anche Ryan Andolina e Amanda Greenblatt, oltre a Dmitri Johnson attraverso la compagnia DJ2. Amazon non ha ancora risposto alla richiesta di conferme da parte di Hollywood Reporter, ma le informazioni sembrano piuttosto precise al riguardo. Restiamo dunque in attesa di eventuali conferme e di sapere anche chi dovrebbe interpretare il ruolo di Lara Croft, dopo la cancellazione del nuovo film con Alicia Vikander.

Il collegamento tra la serie è Amazon ha peraltro un parallelo anche nei videogiochi, visto che la compagnia pubblicherà il nuovo Tomb Raider attualmente in sviluppo presso Crystal Dynamics. La Waller-Bridge è un personaggio ormai molto noto e ricercato per le nuove produzioni a Hollywood, dopo i successi riscossi con Fleabag e No Time to Die, mentre la vedremo anche come attrice all'interno di Indiana Jones 5.