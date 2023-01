Microsoft e Activision, Phil Spencer fiducioso sull'acquisizione: è stata "un'esperienza formativa"

Nell'intervista di IGN a Phil Spencer non poteva mancare un riferimento anche alla celebre acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, sulla quale il capo di Xbox si è detto comunque molto fiducioso, definendo peraltro tutta l'operazione "un'esperienza formativa", per quanto lo ha riguardato.

"Fino a un anno fai, non sapevo praticamente nulla del processo necessario per un'acquisizione di questo tipo", ha spiegato Spencer. "Il fatto di avere ora una maggiore conoscenza al riguardo, una comprensione di cosa significhi lavorare con differenti enti regolatori, mi rende più sicuro ora di quanto lo fossi un anno fa, semplicemente sulla base delle informazioni che ho raccolto e delle discussioni che abbiamo avuto".

Phil Spencer si è impegnato anche in prima persona nelle discussioni con i vari organi regolatori, approfondendo anche di volta in volta le conoscenze sulle procedure e i passi richiesti per portare a termine un'operazione di tale portata, tutte cose che lo portano ad essere comunque sicuro sulla conclusione dell'operazione.

"La mia fiducia rimante alta", ha spiegato Spencer sulla sua visione dell'accordo. "Stiamo lavorando attivamente con gli enti regolatori in tutto il mondo che devono approvare questa operazione, ed è stata un'esperienza formativa per me. Un sacco di tempo investito, tanti viaggi, un sacco di conversazioni. Ma sono state conversazioni in cui ho avuto modo di parlare della nostra industria e del lavoro che facciamo normalmente e perché lo facciamo", ha spiegato il capo di Xbox.

"Penso che più gli enti regolatori siano informati su ciò che è il gaming, come funziona il business, chi sono i giocatori e quali siano le nostre aspirazioni come Team Xbox, più tutto questo rappresenta un vantaggio positivo per tutta l'industria". Di recente abbiamo visto che, secondo Bloomberg, la causa dell'FTC serve a ostacolare l'accordo con l'UE, mentre Microsoft prevede ancora di concludere l'acquisizione di Activision entro luglio 2023.