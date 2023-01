Dead Space: la patch del day one su PS5 causa problemi alla grafica?

Secondo alcune segnalazioni, sembra che la patch del day one di Dead Space possa provare dei problemi alla grafica su PS5, con la comparsa di bug come elementi sullo schermo in bassa risoluzione abbastanza evidenti, in base a quanto riferito.

Un utente di Reddit ha pubblicato uno screenshot del gioco con l'effetto in questione, aumentando la luminosità in modo da renderlo più evidente. Sostiene che il problema del forte abbassamento della risoluzione sugli elementi dello scenario si è verificato dopo l'applicazione della patch 1.000.002.

Altri utenti hanno fatto eco alla segnalazione, riferendo di aver rilevato problemi simili. Secondo alcuni, potrebbe trattarsi di un bug legato all'uso del VSR, la Virtual Super Resolution, ovvero la tecnica di AMD utilizzata da Dead Space per effettuare un supersampling dalla risoluzione nativa.

Rimaniamo in attesa di eventuali sviluppi e accertamenti sulla questione, anche perché il problema, per il momento, non sembra essere molto diffuso anche a guardare le testimonianze online. Nel frattempo, il lancio del gioco sembra proprio un successo, con oltre 25.000 giocatori su Steam e voti eccellenti per il remake del survival horror di Visceral Games.