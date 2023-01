Medion ha presentato i suoi gaming notebook high-end con GPU Nvidia della serie RTX 4000

Il produttore hardware Medion ha presentato in un evento esclusivo tenutosi a Parigi i suoi due nuovi notebook da gaming, l'Erazer Beast X40 ed Erazer Major X20, basati sulle GPU Nvidia della serie RTX 4000. "Il MEDION ERAZER Beast X40 si distingue anche grazie al sistema opzionale di raffreddamento a liquido esterno, mentre del MEDION ERAZER Major X20 spiccano le dimensioni compatte del formato 16 pollici," afferma il comunicato ufficiale, spiegando anche che "entrambi i sistemi montano processori Intel di 13a generazione."

Leggiamo i dettagli sui due notebook:

Medion Erazer Beast X40

Il Beast X40 raccoglie l'eredità del top di gamma Beast X30 stabilendo, ancora una volta, nuovi standard. Equipaggiato con GPU laptop NVIDIA GeForce RTX 4090 della nuova serie NVIDIA 40, il Beast è in grado di gestire gameplay realistici e coinvolgenti. La scheda grafica a 16 GB VRAM e la tecnologia G-Sync - applicata sia alla GPU sia al rendering - garantiscono sessioni di gioco con uno screen tearing estremamente ridotto. Sempre dalla parte dei giocatori più esigenti anche il potente processore Intel Core i9-13900HX di 13a generazione, SSD PCIe Gen 4x4 da 2TB e 32 GB di RAM DDR5.

Un comparto tecnico all'avanguardia che trova risconto nel display 240 hertz da 17 pollici in grado di gestire di gestire con il massimo della fluidità anche le sequenze di gioco più concitate. Lo standard QHD+ offre la risoluzione ideale per non affaticare gli occhi durante le sessioni di gioco più lunghe, mentre il rapporto 16:10, in combinazione con il sottile profilo del bordo dello schermo, garantisce un campo visivo ottimale. La tastiera meccanica con switch CHERRY MX Ultra a basso profilo apporta un vantaggio decisivo grazie alla sua maggiore precisione. Il Beast X40 si pone ai vertici della categoria anche per quanto concerne il comparto audio grazie alla tecnologia Nahimic by SteelSeries.

Erazer Major X20

Il MEDION ERAZER Major X20 è uno dei primi notebook disponibili sul mercato europeo dotato di GPU NVIDIA GeForce RTX 4070. Combina 8 GB VRAM con la tecnologia NVIDIA G-Sync - utilizzata anche in questa caso sia per la GPU sia per il rendering - e assicura la massima fluidità con uno screen tearing estremamente ridotto.

La potenza di calcolo è fornita dal processore Intel Core i9-13900HX di 13a generazione, che lavora all'unisono con l'SSD PCIe Gen 4x4 da 1TB e con 32 GB RAM DDR5 per il massimo della reattività. Il tutto con l'obiettivo di garantire la solidità del gameplay e la fluidità della grafica sul display QHD+ a 240 hertz. Il formato compatto da 16 pollici (con rapporto 16:10) garantisce elevata mobilità, mentre la tastiera meccanica con switch CHERRY MX Ultra a basso profilo offre la precisione necessaria per superare anche le fasi di gioco più impegnative. Chiude il cerchio la tecnologia audio Nahimic by SteelSeries.

Presentato anche un kit di raffreddamento esterno, compatibile con entrambi i sistemi. Collegandolo ai notebook si noterà un incremento delle prestazioni fino al 10%.

Una foto del Kit di raffreddamento

Per quanto riguarda i prezzi e la disponibilità, il Medion Erazer Beast X40 sarà lanciato alla fine di febbraio nei negozi ufficiali del produttore su Amazon ed Euronics e costerà 4.699€. Il kit di raffreddamento sarà venduto separatamente per 249€. Il Medio Erazer Major X20 sarà invece disponibile dalla fine di febbraio al prezzo di 2.449€.