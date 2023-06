Diablo 4, una chitarra elettrica realizzata da Jackson per celebrare il gioco

Jackson ha voluto celebrare l'uscita di Diablo 4 realizzando una chitarra elettrica in edizione limitata dedicata al titolo Blizzard, la Jackson Diablo IV Kelly, concepita dal principale mastro costruttore dell'azienda, Pasquale Campolattano.

Il gioco più visto su Twitch in Italia con oltre 18 milioni di minuti, Diablo 4 ha ispirato Campolattano, che ha costruito la chitarra in questione a mano reimmaginando il celebre modello Kelly appartenuto a leggende come Jeff Loomis, Marty Friedman e Brandon Ellis.

"Quando Blizzard ci ha proposto questo progetto ne siamo stati entusiasti, dato che si è presentata un'occasione incredibile per collaborare con artisti e creatori di talento di una delle saghe videoludiche più amate di sempre. Jackson e Diablo sono l'accoppiata perfetta e sapevamo di poter dare vita a qualcosa di davvero speciale", ha detto Pasquale Campolattano.

"L'obiettivo era creare un modello che mirasse al cuore dei fan e del team di sviluppo del gioco stesso. Ci siamo immersi nella trama del gioco e nelle sue varie componenti artistiche mozzafiato, arrivando alla conclusione che Lilith e la sua simbologia dovessero essere al centro dell'attenzione. Il modello scuro e ardito trasuda metal puro e omaggia l'essenza del gioco. Incorporare il simbolo IV e le rune direttamente nella tastiera ha aggiunto un livello ulteriore di minaccia, ottenendo una chitarra adatta a qualunque palco."

"Quando guardo la Jackson Diablo IV Kelly, vedo una chitarra che rappresenta Diablo. Spessa, pesante, progettata esplicitamente per invocare l'oscurità e distruggere i nemici. Simbolizza la bellezza nella distruzione", ha dichiarato Joseph Piepiora, direttore di gioco associato di Diablo IV.

"Demoni e Inferi sono un ottimo abbinamento per le chitarre e per ciò che facciamo con Diablo", ha detto invece John Mueller, direttore artistico di Diablo IV. "Il simbolo di Lilith raffigurato nella Diablo IV Kelly, con le chiazze rosse e i simboli runici, abbinati alle scelte ponderate e tematiche dei materiali utilizzati per la costruzione della chitarra, sono una rappresentazione incredibile del mondo che abbiamo creato in Diablo IV."

Jackson Diablo IV Kelly

Ispirazione: Campolattano si è ispirato ai suoi personaggi di gioco preferiti e si è dato la missione di incorporare la storia, l'ambientazione e i simboli di Diablo che giocatori e giocatrici conoscono e amano direttamente in questa chitarra.

Particolarità in evidenza: il modello include un "Lilithgramma" dipinto a mano con una trama a schizzi di sangue di demone, nonché gli intarsi personalizzati del simbolo IV e delle rune nella tastiera.

Le altre componenti chiave sono:



Corpo in autentico legno di mogano

Manico in legno d'acero a taglio di quarto

Contorno del tacco personalizzato e fatto a mano

Tastiera in legno d'ebano con intarsi personalizzati del simbolo IV e delle rune

Tasti in acciaio inox

"Lilithgramma" dipinto a mano con una trama a schizzi di sangue di demone

Indicatori laterali Luminlay fosforescenti

Doppi pick-up humbucker EMG attivi

Custodia personalizzata G&G a tema Diablo inclusa

Disponibilità: saranno disponibili quantità limitate nelle regioni degli Stati Uniti, dell'Europa, Medio Oriente e Africa e dell'Asia Pacifica. Contatta il tuo fornitore Jackson al dettaglio per l'acquisto.