Persona 5 Tactica: il DLC del day one potrebbe contenere Akechi e Kasumi

Sembra che Persona 5 Tactica sia destinato a ricevere due personaggi aggiuntivi attraverso un DLC che verrà rilasciato al day one durante il lancio del gioco: secondo un leak, questi personaggi dovrebbero essere Akechi e Kasumi, due elementi alquanto richiesti dalla community.

Persona 5 Tactica è stato annunciato inizialmente durante l'Xbox Games Showcase 2023 e poi confermato in arrivo anche sulle altre piattaforme: la data d'uscita è fissata per il 17 novembre 2023 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, ma con il lancio dovrebbero arrivare anche alcuni DLC.



Un po' nel classico stile Atlus, queste espansioni aggiungeranno anche nuovi personaggi al cast, rispetto a quelli presenti dall'inizio all'interno del gioco. Secondo un leak, riportato attraverso il tweet qui sopra, i due personaggi in questione per uno dei primi DLC saranno Akechi e Kasumi, che si troveranno all'interno del DLC "Repaint Your Heart" aggiungendosi al cast di base.

Rimaniamo in attesa di conferme ufficiali e ulteriori dettagli, ma questi sembrano essere i personaggi "molto attesi" che Atlus aveva indicato come possibilmente in arrivo attraverso DLC. Il gioco è peraltro tornato a mostrarsi nella giornata di ieri con il nuovo trailer del gameplay dal Nintendo Direct.