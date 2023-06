Xbox Series X/S sono come i vecchi negativi contro la fotografia digitale, ossia il settore mobile

Phil Spencer nel 2019 ha paragonato le console Xbox, quindi Xbox One e Xbox Series X/S (all'epoca non ancora note al pubblico ma già in sviluppo dentro Microsoft) alle Polaroid contro la fotografia digitale, ossia a come le console siano come i vecchi negativi fotografici di fronte alla crescita massiccia della fotografia digitale, nel caso il settore mobile.

Il capo di Microsoft Gaming toccò l'argomento in un'email in cui veniva abbozzato un piano per lanciare la compagnia nel settore mobile, emersa dai documenti del processo che vede contrapposta la casa di Redmond alla FTC per l'acquisizione di Activision Blizzard.

Spencer: "Non abbiamo una strategia per vincere organicamente nel mobile gaming. Non ne ho una. L'unica cosa che possiamo fare è simile a quanto fatto con Xbox, ossia creare una compagnia mobile dentro Microsoft. Come Bobby Kotick sta provando a fare con Activision.

L'email è interessante perché fa capire molto bene la natura delle mosse di Microsoft degli ultimi anni, con Spencer che ha provato il più possibile a svincolare l'ecosistema Xbox dalle console, tanto da non spingere più di tanto sulla vendita dell'hardware, cercando un pubblico più ampio, in particolare proprio quello PC e mobile.

Il riferimento ad Activision nel testo fa anche capire quale sia il vero obiettivo di Microsoft con l'acquisizione, ossia proprio l'esperienza della compagnia dei Call of Duty nel settore mobile.