Microsoft Flight Simulator 2024 non è un 'videogioco' secondo gli sviluppatori

Come saprete, Asobo e Xbox Game Studios hanno annunciato durante l'Xbox Games Showcase il nuovo Microsoft Flight Simulator 2024. Cos'è però esattamente questo prodotto? Secondo Asobo, non è un videogioco.

Il director Jörg Neumann ha spiegato che Microsoft Flight Simulator 2024 non vuole proporre tipiche missioni da videogioco, in quanto l'opera è prima di tutto un simulatore. Il team non sta creando un gioco.

"Abbiamo fatto un sacco di sondaggi e l'unica cosa che è emersa da tutti [i diversi tipi di giocatori] è che la gente voleva più cose da fare. Ci siamo detti: 'Ok, va bene, mi sembra giusto, facciamo cose del genere'. Ma non è un gioco. Quindi non stiamo realizzando missioni di tipo ludico. Stiamo facendo attività di aviazione accurate. Stiamo lavorando con molte organizzazioni in tutto il pianeta che fanno queste cose. Che si occupano di antincendio, di ricerca e salvataggio".

Come vi abbiamo anche già riportato, in Microsoft Flight Simulator 2024 possiamo anche aspettarci un client migliore che installerà il minimo indispensabile per giocare. Questo non solo renderà il gioco più leggero, ma ridurrà anche i tempi di installazione e di caricamento. Abbiamo anche ottenuto informazioni sulle stagioni complete previste e sulle condizioni meteorologiche estreme come i tornado. Potete trovare tanti dettagli qui.