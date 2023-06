Atelier Ryza: la trilogia ha venduto oltre 2 milioni di unità, ecco un'immagine per festeggiare

Le spedizioni combinate di Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy e Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key hanno superato i due milioni di unità: questo è quanto annunciato dall'editore Koei Tecmo e dallo sviluppatore Gust. L'ultima volta che le società hanno comunicato dettagli sul numero di unità vendute è stato il 17 marzo, quando è stato svelato che la serie aveva venduto 1,6 milioni di unità: questo significa che da allora ha venduto altre 400.000 unità.

L'ultimo capitolo della trilogia, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, è stato pubblicato per PlayStation 5, PlayStation 4, Switch e PC via Steam il 23 marzo in Giappone e il 24 marzo in tutto il mondo. Ha venduto complessivamente 300.000 unità in data 27 aprile.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout è stato pubblicato per la prima volta per PlayStation 4 e Switch il 26 settembre 2019 in Giappone, il 29 ottobre 2019 in Nord America e il 1° novembre 2019 in Europa, e per PC via Steam il 29 ottobre 2019 in tutto il mondo.

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy è stato pubblicato invece per la prima volta per PlayStation 5, PlayStation 4 e Switch il 3 dicembre 2020 in Giappone, il 26 gennaio 2021 in Nord America e il 29 gennaio 2021 in Europa, e per PC via Steam il 26 gennaio 2021 in tutto il mondo.

Per celebrare il risultato, Koei Tecmo e Gust hanno condiviso anche un'immagine che mostra Ryza con una dedica degli sviluppatori per le 2 milioni di unità.

Ryza

