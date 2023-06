Everybody 1-2-Switch! Un trailer con la presentazione dei giochi presenti

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer per Everybody 1-2-Switch!, che costituisce una presentazione approfondita delle caratteristiche del titolo in questione, con una presentazione dei vari giochi presenti all'interno della raccolta per Nintendo Switch.

Si parte con una panoramica sui giochi che sfruttano i sensori di movimento dei Joy-Con e portano dunque i concorrenti a muoversi maggiormente, da due a un massimo di 8 giocatori impegnati in due diverse squadre contrapposte.

Vediamo per esempio "Palloncini" nel quale dobbiamo mimare il pompaggio di aria, "Colpi Bassi" in cui si devono dare colpi con il fondoschiena e altre cose particolarmente edificanti.

Il tutto si basa ovviamente sui movimenti da simulare, che vengono percepiti dai sensori dei Joy-Con e trasposti in input all'interno dei vari giochi. Questo costringe i partecipanti a dimenarsi in vari modi per cercare di vincere lo scontro diretto con gli avversari.

Ci sono inoltre vari giochi che prevedono l'utilizzo dello smartphone in collegamento con il software, cosa che apre diverse altre possibilità di gameplay. Altri mini-game, infine, supportano sia uno che l'altro sistema di controllo, allargando così la possibilità del multiplayer.

Qualche giorno fa avevamo visto un trailer di presentazione per Everybody 1-2-Switch!, dopo aver saputo la data d'uscita del seguito di 1-2 Switch.