Iron Man: il gioco di EA Motive utilizzerà l'Unreal Engine 5, non il Frostbite

Il gioco di Iron Man sviluppato da EA Motive utilizzerà l'Unreal Engine 5 in luogo del Frostbite, il motore grafico creato da DICE: a rivelarlo è un annuncio lavorativo pubblicato da Electronic Arts.

Già lo scorso gennaio si era parlato di come Iron Man potesse essere mosso dall'Unreal Engine 5, dunque queste informazioni si pongono un po' come una conferma, pur in attesa di un annuncio ufficiale da parte dei produttori.

Nell'annuncio per la ricerca di un programmatore che lavori sul gioco di Iron Man viene specificato che il titolo utilizzerà l'Unreal Engine 5, e fra le qualifiche richieste per il lavoro c'è appunto una dimestichezza nell'uso di questo motore grafico, in particolare sul piano audio.

Stando alle informazioni di Insider Gaming, Iron Man sarebbe entrato in produzione a febbraio di quest'anno e gli sviluppatori starebbero già conducendo dei test interni per verificare cosa i giocatori desiderino da un tie-in del genere.

Annunciato lo scorso settembre, Iron Man racconterà una trama originale, che "attinge alla ricca storia" del personaggio Marvel, "incanalando la complessità, il carisma e il genio creativo di Tony Stark e consentendo ai giocatori di provare la sensazione di vestire veramente i panni di Iron Man."