Everybody 1-2-Switch!, trailer di presentazione e dettagli per il gioco Nintendo

Everybody 1-2-Switch! si mostra con un trailer di presentazione e una serie di dettagli, pubblicati da Nintendo per illustrare i contenuti e le funzionalità del nuovo party game realizzato in esclusiva per Switch.

Annunciato alcuni giorni fa e in uscita il 30 giugno, Everybody 1-2-Switch! riprende la formula casual di successo di 1-2-Switch ma la arricchisce sotto ogni aspetto, introducendo anche una modalità per cento partecipanti.

Basta impugnare dei controller Joy-Con o dei dispositivi smart compatibili per potersi cimentare con numerosi giochi di squadra davvero facili da impostare, grazie all'aiuto del cavallo Horace che funge da cicerone all'interno dell'esperienza.

In Everybody 1-2-Switch! potremo scattare foto con il nostro smartphone e abbinare un colore di tendenza nel minigame Color Shoot, gonfiare insieme ai nostri amici il palloncino più grande possibile in Baloons, testare la collaborazione del team in Ice Cream Parlor e preparare deliziosi gelati.

Oppure avremo modo di provare la nostra intelligenza e i riflessi rispondendo alle domande del Quiz Show, rilassarci con il Bingo Party e molto altro ancora: tutto l'occorrente per trasformare le nostre feste in eventi memorabili.