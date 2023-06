EA ha brevettato un sistema che crea espressioni facciali con l'IA per i personaggi

Electronic Arts ha brevettato un sistema che crea espressioni facciali per i personaggi dei giochi utilizzando l'intelligenza artificiale, andando dunque ad automatizzare questo processo sulla base di una serie di informazioni.

A pochi giorni dall'annuncio della divisione fra EA Sports ed EA Games, emergono dunque interessanti informazioni sulle tecnologie attualmente allo studio del colosso americano, votate all'ottimizzazione dei processi di sviluppo.

"Dato che tutte le espressioni facciali di un personaggio possono richiedere una modellazione separata, realizzarle implica una grande mole di lavoro" e lo sviluppatore potrebbe andare incontro a ritardi e/o difficoltà, si legge nel documento.

"Il modello di machine learning può prevedere l'espressione facciale del personaggio" in base alla situazione e a quel punto "generare dei parametri per l'espressione facciale o l'espressione stessa per il personaggio."

A pensarci si tratterebbe di un sistema in qualche modo simile ai recenti filtri che consentono di disegnare ad esempio un sorriso sulle labbra di chiunque, ma bisognerà constatare l'efficacia dei risultati per capire se si tratti o meno di una soluzione percorribile.