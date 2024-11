Pare che i bagarini di PS5 Pro stiano iniziando a vendere la console in perdita

Come già sapete, i bagarini hanno cercato di ottenere quante più scorte possibili di PS5 Pro prima dell'uscita per cercare di guadagnare, esattamente come fatto con il modello base. Ovviamente però il rapporto tra richiesta e produzione non ha creato problemi agli acquirenti della nuova versione della console di Sony, quindi i bagarini si ritrovano ora con dei prodotti che non riescono a vendere.

La conseguenza è che in alcuni casi stanno vendendo le PS5 Pro in perdita.