Undecember, la recensione di un rivale di Diablo free-to-play

La storia non è propriamente un vulcano di originalità: lo scopo del protagonista, completamente personalizzabile, è di diventare il più grande cacciatore di rune di Traum, un mondo retto dall'armonia tra 12 esseri divini che vede però il proprio equilibrio minacciato dall'avvento di un essere oscuro definito "God Serpens". La missione del nostro combattente, mossa inizialmente da motivi personali, si amplia ben presto fino a diventare il classico viaggio per il salvataggio del mondo, portando avanti una grande quantità di quest tra linea narrativa principale e sotto-missioni di vario tipo, ma tutte sostanzialmente incentrate sulla liberazione di varie aree del regno dalla presenza di mostri e creature varie, fino agli scontri con i vari boss presenti. Assolutamente nulla di memorabile dal punto di vista narrativo, ma in un action RPG di questo tipo la trama è sicuramente secondaria e serve soprattutto da stimolo per esplorare nuove aree, combattere e, soprattutto, raccogliere quantità industriali di loot per far progredire il protagonista.

Anche in questo caso si tratta di un titolo che punta soprattutto al mercato mobile ma parte da delle evidenti basi radicate nella tradizione PC, traendo forte ispirazione dai suddetti modelli di riferimento ma cercando di introdurre, al contempo, anche qualche elemento caratteristico, riuscendoci solo in parte.

Quello degli action RPG hack and slash è un genere che può sempre contare su una grande quantità di appassionati e che può attrarre un pubblico ampio, cosa che giustifica sempre nuovi progetti e che rende interessante anche Undecember , vista l'apparente vicinanza del gioco a capisaldi del settore come Diablo e Path of Exile. Purtroppo siamo ben lontani dagli apici raggiunti dalle serie di riferimento in questo caso, nonostante le ottime premesse da cui è partito questo progetto di Needs Games, a causa soprattutto di una certa mancanza d'identità generale e una monetizzazione selvaggia che rovina un po' tutto.

Action RPG classico

Undecember, una scena di combattimento in mischia

La struttura di Undecember è quella classica dell'action RPG hack and slash in stile Diablo, con l'inquadratura dall'alto a mostrare buona parte del mondo circostante e il protagonista intento a combattere orde di nemici liberando varia aree della mappa, completando le varie quest proposte da storia e personaggi non giocanti. Come sempre accade in questi casi, il motore principale dell'azione è soprattutto la progressione costante del protagonista, che ci spinge a ottenere punti esperienza e cercare nuovo loot all'interno di dungeon sempre più impegnativi e pieni di nemici, in un meccanismo che funziona sempre molto bene, essendo connaturato un po' con gli istinti primordiali del videogiocatore. Durante la sua fase di beta, Undecember ha raggiunto una notevole popolarità grazie ad alcune ottime idee, legate soprattutto al sistema di evoluzione del protagonista, salvo poi veder scemare improvvisamente l'entusiasmo a causa soprattutto dell'implementazione selvaggia delle micro-transazioni, ma gli elementi positivi in termini di gameplay sono rimasti.

Il sistema di combattimento non propone grosse novità: si tratta sempre di muovere il personaggio sulla mappa e affrontare scontri con un numero soverchiante di nemici, alternando attacchi standard e speciali, armi e magie, stando attenti ai cooldown e optando per le opzioni più consone al momento, tra danni concentrati o d'area, magie elementali e diverse altre possibilità. Come spesso accade, la sfida dipende sostanzialmente dal livello d'esperienza raggiunto dal protagonista, dunque il livellare è un elemento fondamentale del gioco, con qualche momento più impegnativo e vario rappresentato soprattutto dagli scontri con i boss, alcuni dei quali si rivelano davvero molto interessanti per pattern di attacco e caratteristiche. Per il resto, sul fronte dello scontro si tratta di premere sui tasti corrispondenti agli attacchi dopo aver organizzato una build ottimale, traendo soddisfazione dal vedere interi eserciti nemici venire ridotti a brandelli intorno al nostro eroe.