Pokémon Scarlatto e Violetto: il trailer "Legendary Ride" ci invita a viaggiare per Paldea

The Pokémon Company, Game Freak e Nintendo hanno pubblicato un nuovo trailer di Pokémon Scarlatto e Violetto, che ci invita a viaggiare per Paldea, la regione in cui è ambientato. Di fatto è un grosso spot in cui ci vengono brevemente mostrati alcuni dei luoghi che formano il mondo di gioco e i mezzi per visitarli, tra motociclette rombanti, scalate vertiginose e corse mozzafiato.

Purtroppo il filmato dura davvero poco, quindi non c'è molto altro da riportare. Fortuna però che Game Freak recentemente non è stata parca di aggiornamenti relativi al progetto, tra video di gameplay e presentazioni dei nuovi strambi personaggi come Kissara. Insomma, ormai dovreste aver capito se faccia o meno al caso vostro.

Comunque sia, nel caso foste alla disperata ricerca di più informazioni, potete leggere il nostro provato di Pokémon Scarlatto e Violetto, in cui abbiamo scritto:

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sembrano i giochi della serie principale con più cambiamenti strutturali mai visti finora. Dopo i timidi esperimenti di Spada e Scudo, e quelli più arditi visti in Leggende Pokémon: Arceus, Game Freak ha puntato con decisione su una vera ambientazione a mondo aperto, abbracciando senza riserve vantaggi, e difficoltà, di questa scelta. Il rovescio della medaglia è che l'open world richiede tante risorse tecniche e rende più difficile nascondere eventuali difetti. La nona generazione si presenta però con una serie di novità ambiziose, che mettono in discussione persino alcuni dei capisaldi della serie: questi novanta minuti di test sono riusciti solo a scalfire la superficie di quello che avremo per le mani nella versione definitiva, la cui data di uscita è fissata al 18 novembre 2022. A quel punto vedremo se il team giapponese ha puntato troppo in alto o se è riuscito infine a trovare la quadra.

Per il resto vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto sono esclusivi per Nintendo Switch. Saranno entrambi disponibili a partire dal 18 novembre 2022, sia in digitale, sia in formato fisico.