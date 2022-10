Pokémon Scarlatto / Violetto: il nuovo video si chiede chi sarà il Pokémon di Kissara

The Pokémon Company ha pubblicato un nuovo video di Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto che presenta il personaggio di Kissara, una Capopalestra che invita a scoprire qual è il suo Pokémon.

Come già accennato, Kissara è la Capopalestra di Leudapoli, nella regione di Paldea. È una influencer, una streamer ed è specializzata in Pokémon di tipo Elettro. Come potete vedere il filmato è completamente dedicato a lei e non mostra praticamente altro del gioco.

Se vi sentite degli "elettrine" o degli "elettrini", come Kissara ama definire i suoi fan, sarete felicissimi di vedere il filmato, che comprende anche delle previsioni del tempo e dei consigli da VIP, oltre che un quiz. Cosa volere di più per rallegrarsi la giornata?

Per il resto vi ricordiamo che Pokémon Scarlatto e Violetto usciranno il 18 novembre 2022, in esclusiva per Nintendo Switch. Sviluppato come sempre da Game Freak, sono i primi capitoli della nona generazione della serie Pokémon.