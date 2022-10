Splatoon 3: video con le citazioni della stampa ci ricorda il successo di critica del gioco

Nintendo ha pubblicato un breve video di Splatoon 3 per Nintendo Switch, infarcito di citazioni tratte dalla recensioni ricevute dal gioco, che ci ricorda sostanzialmente di come sia stato accolto positivamente. Naturalmente sono state riportate solo le citazioni positive. Normale in video di questo tipo, che hanno uno scopo meramente promozionale.

Per il resto il filmato è formato da un montaggio di sequenze di gioco, che male non fanno, anche se ormai Splatoon 3 è più che conosciuto. L'ultimo sparatutto online di Nintendo a base di vernice è infatti un grande successo, soprattutto in Giappone, dove sta vendendo una grande quantità di copie, sia fisiche, sia digitali.

Se volete altre informazioni, leggete la nostra recensione di Splatoon 3, in cui abbiamo scritto:

Splatoon 3 è un gioco dall'indubbio fascino che dopo cinque anni prova a tornare alla ribalta con tante buone migliorie, ma senza quel salto di qualità e di contenuti che gli avrebbe permesso di lasciare nuovamente il segno. Un prodotto che sceglie di costruire il futuro della serie in piena continuità con il suo predecessore e con pochi timidi passi in avanti. Se vi siete divertiti con i precedenti è impossibile che non vi divertiate con questo, i nuovi arrivati non troveranno un benvenuto all'altezza, ma come gli altri prima di loro un'esperienza poliedrica, veloce, adatta sia a interi pomeriggi davanti alla televisione che a due match da tre minuti ciascuno sdraiati nel parco e collegati via telefono. Senza violenza gratuita e senza messaggi intimidatori... non è affatto poco.