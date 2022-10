Overwatch 2, il cosplay di D.va di lunaraecosplay è free-to-play

Overwatch 2 è ormai sul mercato da qualche giorno e sta ottenendo un ottimo successo, nonostante qualche criticità. Il passaggio al modello free-to-play sembra aver funzionato e i giocatori stanno affollando i server di gioco. Quindi perché non festeggiarlo con un bel cosplay, magari di D.va, come fatto da lunaraecosplay?

In fondo si tratta di un personaggio apprezzatissimo di suo, già entrato nell'immaginario collettivo e non solo, quindi è un'occasione in più per ammirarne la presenza.

Come potete vedere, lunaraecosplay dà un'interpretazione radicale di D.va, mescolandone il costume a quello di una coniglietta, in modo da sottolinearne la femminilità. Per il resto i segni caratteristici del personaggio ci sono davvero tutti e l'eroina di Overwatch 2 è ben riconoscibile, nonostante la posa rilassata della cosplayer, dovuta alla sedia su cui si trova.

Che aggiungere? Si vede che D.va è cresciuta con il passaggio al modello free-to-play.