Park Beyond: come si costruisce un vero parco divertimenti? L'intervista a Limbic e MackNeXT

Fin dal suo annuncio, Park Beyond ha subito messo le cose in chiaro: il nuovo simulativo-gestionale di Limbic Entertainment non vuole mettere freni alla fantasia dei giocatori, incoraggiando anzi la costruzione dei parchi divertimento più pazzi mai visti. Per farlo, però, non basta solo una vagonata di creatività: serve anzitutto un progetto, una strategia, regola che vale tanto per un parco divertimenti virtuale quanto reale. Durante l'evento stampa di Park Beyond, tenutosi in ottobre a Europa Park, abbiamo avuto modo di intervistare Louis Vogt , Level Designer di Limbic Entertainment, e Mathis Gullon , Project Manager di MackNeXT, l'azienda che si occupa di progettare, costruire e gestire le attrazioni di Europa Park. Entrambi i designer ci hanno raccontato come si crea e amministra un parco divertimenti, ognuno dal proprio punto di vista, e nella nostra doppia intervista di Park Beyond vi sveliamo alcuni segreti sui parchi divertimento che forse non conoscete.

Partire da zero

A destra Louis Vogt, a sinistra Mathis Gullon

Concepire un intero parco divertimenti partendo da zero non è cosa facile, e lo sa bene Gullon che ha aperto il suo intervento durante l'evento stampa di Park Beyond raccontando l'ultima fatica di MackNeXT, ovvero il parco acquatico Rulantica. Costruito vicino ad Europa Park, l'azienda ha impiegato vent'anni tra pianificazione e realizzazione, dovendo affrontare la lunga serie di problematiche che comporta la progettazione di un parco divertimenti.

Questa lista è stata affrontata dal product manager in modo dettagliato, fornendo una serie di spunti utili per affrontare la modalità sandbox di Park Beyond. La prima istanza nella progettazione di un parco divertimenti è, erroneamente, quella di preoccuparsi delle parti più tecniche del progetto. Gullon ci racconta che quelle arrivano in un secondo momento, e che il punto di partenza è analizzare gli aspetti più umani: cosa desidera il pubblico e cosa vogliamo trasmettergli durante la visita nel nostro parco?<

Mettere al centro della progettazione l'esperienza del visitatore, dando sfogo a fantasia ed emozioni, sembra essere quindi il focus primario tanto dei reali progettisti di parchi divertimento che dei visionari di Park Beyond.

Domande strettamente legate anche al piano economico del progetto, perché l'individuazione di temi e esperienze vivibili nel parco porta indirettamente anche alla definizione di un pubblico di riferimento, proprio come accade nell'incipit della missione 2 di Park Beyond. Il secondo passo è la macro progettazione del parco, approcciando il compito da un punto di vista quasi urbanistico: decidere come e dove verranno posizionate le attrazioni, creare strade facilmente percorribili, posizionare luoghi di ristoro, servizi e così via. "Una buona mappa prevede sempre un'entrata ampia, capace di stupire e infondere al contempo anticipazione al visitatore, percorsi ottimizzati e sempre interessanti da percorrere, e attrazioni compatte", spiega Gullon. L'utilizzo del suolo non è ovviamente un problema in Park Beyond, ma l'idea di progettare una mappa compatta e funzionale è stato forse lo spunto più utile tra quelli applicati durante la nostra prova della modalità sandbox.

Alcune creazioni di Park Beyond

Siamo consapevoli però della fortuna che ci è capitata, perché non è comune ricevere consigli dal project manager di un parco divertimenti prima di giocare ad un simulativo gestionale come Park Beyond. Come istruire quindi il giocatore sulle numerose nozioni? A questa domanda risponde Louis Vogt, Level Designer del gioco. "La domanda che mi fanno più spesso è relativa al mio contributo a Park Beyond: a cosa serve un level designer quando sono direttamente i giocatori a costruire i livelli?" Ci dice Vogt con un sorriso.

"In Park Beyond abbiamo deciso di includere una campagna narrativa dove vengono affrontati tutti gli aspetti di costruzione e gestione del parco. Attraverso i livelli tutorial i giocatori prendano dimestichezza con strumenti e meccaniche, ed è qui che il mio lavoro diventa importante". Vogt racconta che per introdurre correttamente i giocatori alla parte più creativa della progettazione di Park Beyond ha voluto procedere per gradi all'interno dei tutorial. La missione numero 1 stimola il giocatore a sperimentare avvitamenti, giri della morte e discese molto ripide nella piccola mappa a disposizione, dove però i posizionamenti iniziali sono quasi obbligati e si fanno via via sempre più liberi.

Le missioni di Park Beyond aiutano il giocatore a orientarsi nel sandbox

Questo concetto è stato applicato anche per le missioni successive, con un ingrandimento delle mappe sempre maggiore. L'approccio graduale alle nozioni di gioco è stato usato anche per altri elementi costitutivi dei tutorial, anche se questo, ci dice lo sviluppatore, non è proprio di sua competenza. Vogt in particolare fa riferimento ai concetti avanzati di progettazione, come ad esempio la forza di gravità e la messa in sicurezza delle montagne russe, spiegati più avanti nella campagna, e all'interfaccia di gioco, che si popola di nuovi punti di menù mano a mano che i giocatori aggiungono nuove conoscenze a quelle già acquisite.