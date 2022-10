Witchfire rinviato al 2023, lo sparatutto diventa un open world

Il team The Astronauts ha annunciato che Witchfire è stato rinviato al 2023, in attesa di definire una data d'uscita precisa: il gioco sarebbe dovuto uscire entro la fine di quest'anno, ma dovrà andare incontro a un posticipo a causa di un incremento di lavoro richiesto per trasformare il gioco in un open world.

Witchfire era stato presentato nel lontano 2017 ai The Game Awards ed è poi tornato a mostrarsi durante la Summer Game Fest, ma la sua uscita non è ancora imminente.

Witchfire, un'immagine del gioco

The Astronauts ha infatti deciso di effettuare una netta trasformazione al gioco, portandolo dall'essere un arena shooter classico a una sparatutto open world, cosa che ovviamente richiede una notevole rielaborazione.

Adrian Chmielarz, creative director di Witchfire e fondatore del team, ha spiegato che i lavori sono comunque in corso già da molto tempo e non dovrebbero richiedere molti mesi aggiuntivi: "La caratteristica è ora implementata al 95% e renderà il gioco migliore. Era difficile per me pensare che i giocatori non avessero questa libertà in precedenza. Ovviamente, potrete ancora ritrovarvi intrappolati dalla strega in un punto o un altro e alcune porte saranno chiuse finché non troverete una chiave, oppure potrebbe essere troppo pericoloso entrare in alcune aree vicine al boss se non siete ancora pronti", ha spiegato Chmielarz, "Ma il mondo è ampio e aperto all'esplorazione in quasi qualsiasi ordine, consentendovi di avanzare oppure ritirarvi a piacere".

Si tratta di una trasformazione strutturale di notevole entità, se si pensa al fatto che, inizialmente, Witchfire era previsto come sparatutto ad arene chiuse e ora invece dovrebbe avere un'ambientazione aperta e liberamente esplorabile. A questo punto attendiamo di poterlo vedere più nel dettaglio, visto che il team ha promesso nuove informazioni e materiali entro la fine del mese, in occasione di Halloween, oltre a una nuova data d'uscita nel 2023.