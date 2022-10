Overwatch 2 conquista anche PornHub: D.Va subito tra le più cercate sul sito per adulti

Overwatch 2 si conferma un fenomeno di cultura popolare, per così dire, come dimostra il fatto che abbia subito conquistato anche PornHub, con D.Va tra i soggetti più ricercati nel celebre portale per adulti, come riportato da Kotaku.

Non si tratta peraltro di una novità: Overwatch è sempre stato molto presente in tale classifica, emergendo già dal 2017 come uno dei soggetti più cercati su PornHub, ovviamente soprattutto per quanto riguarda i personaggi femminili, ma non solo. Spesso e volentieri, si assiste a un ritorno di fiamma con l'arrivo di nuovi personaggi, come è successo in precedenza per l'arrivo di Brigitte e Ashe, entrambe finite velocemente ai vertici della classifica delle "attrici" più cercate.



Nella sezione americana di PornHub, tra le ricerche più effettuate dagli utenti è comparsa di recente D.Va, una sorta di classico ormai, la quale ha superato varie celebrità specializzate in questo specifico ambito, ma anche semplicemente "Overwatch 2" si è piazzato in top ten in queste ore.

Nel frattempo, il gioco ha subito in questo giorni il terzo attacco DDoS confermato, tanto per ribadire come sia al centro dell'attenzione per motivi diversi, mentre potete conoscerlo meglio nella nostra recensione di Overwatch 2.