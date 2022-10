Back 4 Blood: update gratis a ottobre, porta un nuovo livello di difficoltà e altro

Warner Bros. Games e Turtle Rock Studios hanno annunciato oggi nuovi dettagli sull'aggiornamento gratuito che arriverà a ottobre per Back 4 Blood e che includerà un nuovo livello di difficoltà aggiuntivo, contenuti cosmetici a tema Halloween e varie altre caratteristiche.

In base al comunicato stampa ufficiale, questi sono i contenuti previsti nell'update di ottobre di Back 4 Blood:

Nuova skin stagionale per Evangelo e Karlee

Nuovi accessori leggendari

Nuova tipologia di carte "Intel"

Nuovi titoli, emblem e spray a tema Halloween

Nuove skin per le armi, tra cui la skin "Mangiatore di zucca"

Decorazioni a tema Halloween per Fort Hope

Matchmaking per la difficoltà "Senza speranza"

Considerando il prossimo avvento di Halloween, era logico aspettarsi un aggiornamento a tema per Back 4 Blood, trattandosi di uno sparatutto cooperativo in prima persona in cui si combattono zombie.

Back 4 Blood, artwork a tema Halloween

A questo proposito ci sono dunque le skin a tema e i vari accessori realizzati dagli sviluppatori di Turtle Rock Studios.

Particolarmente interessante risulta essere il nuovo livello di difficoltà "Senza Speranza" applicabile al matchmaking in multiplayer cooperativo, che dovrebbe rendere le cose ancora più complicate ed esaltanti, per le squadre più affiatate.

A fine agosto abbiamo visto arrivare Figli del Parassita, la seconda espansione del gioco, che evidentemente continua a ricevere il supporto degli sviluppatori.