Avengers: Secret Wars, Deadpool 3 e altri film rinviati da Marvel: nuove date d'uscita

Disney e Marvel Studios hanno riorganizzato il programma delle prossime uscite a medio e lungo termine, annunciando nuove date d'uscita per Avengers: Secret Wars, Fantastic Four, Deadpool e Blade, tra gli altri, nonostante tutti siano previsti in date ancora decisamente lontane da oggi.

Si tratta di film posti tra la Fase 5 e la Fase 6 del Marvel Cinematic Universe, considerando che Black Panther: Wakanda Forever, previsto or arrivare l'11 novembre 2022, è considerato la conclusione ufficiale della Fase 4.

Per il resto, si tratta di spostamenti tutti piuttosto lontani nel tempo, ma significativi per coloro che seguono le vicende dell'MCU, visto che sono film alquanto rilevanti.

Il più importante è probabilmente Avengers: Secret Wars, il nuovo film della linea maggiore del Marvel Cinematic Universe, ora previsto uscire il 7 novembre 2025. L'anno prima, l'8 novembre 2024, dovrebbe arrivare Deadpool 3, nuovo film di quella che dovrebbe essere una trilogia sul bizzarro super-eroe.

Il nuovo film dei Fantastici 4, al momento identificato semplicemente come Fantastic Four in attesa di un nome ufficiale, è ora fissato per il 14 febbraio 2025, dunque nello stesso anno del prossimo Avengers. C'è anche un altro film non ancora identificato che è stato spostato da febbraio al 7 novembre 2025 e un altro che non ha ora più un periodo d'uscita dopo essere stato inizialmente previsto per il primo maggio 2026.

Infine, il nuovo Blade con Mahershala Ali, ancora in cerca di un regista dopo l'uscita di scena di Bassim Tariq, è ora previsto per il 6 settembre 2024, sempre che riesca a riempire i buchi attuali nello staff, dopo essere stato previsto inizialmente per il 3 novembre 2023.

Insomma, c'è un programma molto fitto di impegni e produzioni per Marvel nel prossimo futuro, ma evidentemente i piani non sono ancora perfettamente stabiliti, visti i cambiamenti avvenuti tutti insieme al tabellino di marcia.