Deadpool 3, Ryan Reynolds e Hugh Jackman in video parlano della trama del film

Dopo l'annuncio a sorpresa di ieri notte, si torna a parlare di Deadpool 3. O, meglio, tornano a parlarne Ryan Reynolds e Hugh Jackman, comparsi nuovamente in video per parlare della trama del film. Oppure no?

A qualche ora dal commento del regista di Logan sulla presenza di Jackman come Wolverine in Deadpool 3, i due attori hanno colto la palla al balzo per chiarire che gli eventi di Logan si svolgono in un ipotetico 2029 e che dunque non hanno nulla a che fare con l'attuale timeline del Marvel Cinematic Universe.

Dopodiché si è cominciato a parlare di ciò che vedremo in Deadpool 3. Nel senso che Reynolds e Jackman hanno parlato e anche abbondantemente mimato quella che sarà la trama del film, peccato che il brano "Wake me up before you go go" dei Wham! coprisse le loro parole.

Chissà, magari i video con i due attori continueranno a tenerci compagnia per un po'? Lo speriamo vivamente, anche perché non sarà facile attendere la data di uscita di Deadpool 3, fissta al 6 settembre 2024.