Saints Row: più di un milione di giocatori dal lancio, in arrivo molte novità

Saints Row ha superato quota un milione di giocatori dal lancio, come annunciato nell'aggiornamento autunnale sullo sviluppo: "Più di un milione di giocatori ha preso d'assalto Santo Ileso e ha iniziato a costruire imperi criminali con i Saints." L'annuncio è stato dato da Volition, lo studio di sviluppo, come premessa a quello dei molti contenuti che sono in preparazione, alcuni dei quali presto in arrivo, comprese diverse correzioni ispirate alle richieste della comunità.

Volition ha spiegato che supporterà Saints Row nel lungo periodo, con DLC, aggiornamenti gratuiti e correzioni, quindi la fine del 2022 e il 2023 saranno sicuramente pieni per i fan del gioco. Leggiamo quali sono le novità in arrivo:

BUG E CORREZIONI

Sappiamo che c'è ancora del lavoro da fare per migliorare l'esperienza di gioco: ci stiamo impegnando al massimo per risolvere i problemi segnalati dalla community e per apportare i miglioramenti tratti dal feedback dei giocatori. È possibile vedere alcuni dei progressi che abbiamo già fatto con gli ultimi hotfix qui. Salva la pagina tra i segnalibri e seguici sui social network per ricevere le informazioni più aggiornate su Saints Row e per dare un'occhiata a ciò su cui stiamo lavorando.

Tuttavia, questo è solo l'inizio: in questo momento, come sviluppatori, la nostra priorità è migliorare il gioco prima di offrire nuove funzionalità. Pertanto, pubblicheremo il nostro primo aggiornamento importante a fine novembre e vi inseriremo tutti i perfezionamenti e le correzioni possibili.

L'aggiornamento di novembre conterrà oltre 200 correzioni di bug e aggiornamenti della stabilità; interesserà in particolare le sfide, la stabilità generale e la modalità co-op. Siamo del tutto consapevoli dei problemi che alcuni giocatori hanno riscontrato con la modalità co-op e ci dispiace che le relative correzioni abbiano richiesto più tempo del previsto, poiché le applichiamo e testiamo in maniera approfondita. Oltre a ciò, sappiamo che nel gioco non sempre viene spiegato chiaramente come e quando sia possibile giocare in modalità co-op, e ci stiamo occupando anche di questo. Nel frattempo, consulta la guida alla modalità co-op, per ottenere informazioni su come agire in squadra al meglio e su come conquistare Santo Ileso con un amico!

MODIFICHE ALLA GIOCABILITÀ E MIGLIORAMENTI CONTINUI

Allo stesso tempo, questo aggiornamento di novembre segnerà l'inizio di una serie di cambiamenti alla giocabilità e di nuove funzionalità del gioco di base. L'aggiornamento includerà molti dei miglioramenti richiesti, tra cui la riduzione della ripetitività in alcune attività, l'aumento delle ricompense ottenute dalle sfide, il miglioramento della gestione del veicolo, il rinnovamento delle funzionalità di vibrazione e feedback tattile, e altro.

Ad ogni modo, tali miglioramenti sono solo la punta dell'iceberg. Si tratta di passi avanti che riteniamo di poterti offrire rapidamente mentre lavoriamo su perfezionamenti ancora più significativi derivanti dal feedback ricevuto.

Abbiamo intenzione di iniziare presto ad aggiornarti con maggior regolarità sulle modifiche a cui lavoriamo e sui tempi previsti!

NUOVI DLC CON ACCESSORI PER IL 2022

Sebbene la produzione di nuovi contenuti, per ora, non sia prioritaria, in questo 2022 abbiamo comunque delle novità interessanti per i giocatori.

Oggi offriamo GRATUITAMENTE a tutti i giocatori il primo di una serie di pacchetti accessori: il pacchetto Front to Back. Se possiedi già il gioco, non devi fare altro che entrare nel negozio della tua piattaforma e scaricarlo.

Front to Back DLC

Quest'anno pubblicheremo vari pacchetti accessori gratuiti per tutti i giocatori, oltre a diversi altri pacchetti accessori concessi senza costi aggiuntivi a chi possiede l'Expansion Pass. Entro la fine di questo mese sarà inoltre possibile acquistare l'Expansion Pass (ricorda: se possiedi le edizioni Gold, Platinum o Notorious di Saints Row, hai già l'Expansion Pass).

Stando a quanto svelato da Embracer Group, Saints Row non ha ancora raggiunto il pareggio, ma è sulla buona strada per farcela. Il gioco, un action open world molto tradizionale, non è stato accolto con grande calore dalla critica e dal pubblico, ma può comunque contare su di un'ampia comunità di appassionati.