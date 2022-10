No More Heroes 3 disponibile per PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X e S

No More Heroes 3 è disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X e S. Grasshopper Manufacture ha quindi lanciato il gioco sulle nuove piattaforme, dopo un periodo di esclusiva su Nintendo Switch. Per festeggiare, è stato pubblicato anche il classico trailer di lancio:

Nel filmato possiamo vedere delle sequenze di gioco tratte delle nuove versioni, che offrono una risoluzione più elevata e un dettaglio grafico migliorato rispetto alla versione Nintendo Switch.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

No More Heroes 3 segue le avventure dell'assassino otaku Travis Touchdown che, armato ancora una volta della sua fedele Beam Katana, affronta dieci dei combattenti più letali della galassia.

Storia

Il leggendario assassino Travis Touchdown torna nel Giardino della follia!

Dovrà scalare la classifica dei supereroi galattici per impedire al malvagio Principe FU e ai suoi sudditi alieni di conquistare la terra.

Grafiche mozzafiato

Vivi l'azione a 60 FPS e in full HD!

Combattimenti esaltanti

Accumula combo con la Beam Katana di Travis e immergiti in un'azione hack and slash mai vista prima!

Risali i ranghi

Le battaglie classificate ritornano su scala galattica! Scontri con boss fuori dal comune attendono Travis nella sua lotta contro una sfilza di malvagi ""supereroi"" alieni.

Esplora un nuovo mondo aperto

Questa volta, c'è molto altro da vedere oltre Santa Destroy! Balza in sella al nuovo mezzo di Travis, la Demzamtiger, e brucia l'asfalto in quattro nuove ambientazioni, ognuna stracolma di battaglie e missioni che ti permetteranno di racimolare abbastanza denaro da partecipare alle costose lotte della classifica galattica.

Insomma, in attesa di sapere se sarà mai fatto un No More Heroes 4, gettiamoci nel 3.