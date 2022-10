Elden Ring: giocatore è riuscito a battere tutti i 165 boss senza subire un graffio

GinoMachino è già leggenda: è riuscito a sconfiggere tutti i 165 boss di Elden Ring senza subire un singolo graffio, ovviamente a favore di webcam (leggasi in live stream). Avete capito bene: nessuno è riuscito a colpirlo, tanto da portare a chiederci chi sia davvero il boss, se loro o lui.

L'impresa di GinoMachino viene da lontano. Il 7 marzo 2022, pochi giorni dopo il lancio di Elden Ring sul mercato, dichiarò la sua intenzione: "Completerò Elden Ring sconfiggendo tutti i boss, ma senza subire un colpo."

Il 15 luglio quel messaggio fu citato in un tweet e commentato con "Questo Tweet sta per invecchiare davvero bene." La battaglia è finita il 25 ottobre 2022, per la gioia dei suoi spettatori.

Naturalmente GinoMachino ha archiviato la live con il grandioso risultato, così che tutti possano vederla. Certo, dura davvero molte ore, ma che volete che siano?

La parte migliore del video è quella finale, ultra silenziosa di fronte alla possibilità di portare a casa il risultato. In realtà era lo streamer a non pronunciare parola, mentre la chat era tutto un fiorire di commenti di fronte all'impresa che stava per compiersi.

Quella di GinoMachino non è ovviamente l'unica impresa legata a Elden Ring. Pensate che c'è chi sta provando a finirlo utilizzando una tavoletta grafica.