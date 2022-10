League of Legends, le Semifinali di Atlanta ai blocchi di partenza

Le semifinali dei Worlds 2022 di League of Legends sono pronte a partire: ecco un veloce vademecum per conoscere l'evento e i suoi protagonisti.

Questo sabato e questa domenica ad Atlanta, in Georgia, si giocheranno le semifinali mondiali di League of Legends, ovvero la penultima tappa prima di sapere qual è stata la squadra migliore del 2022. Come da tradizione si tratta di un evento esportivo di proporzioni gargantuesche, una di quelle occasioni da vedere e far vedere per comprendere al volo quali siano le potenzialità massime degli sport elettronici anche ai più scettici. Per l'occasione Riot Games ha scelto di prenotare la State Farm Arena, il palazzetto da circa 16.000 posti che da qualche settimana sta ospitando nuovamente gli Atlanta Hawks. Si tratta, quindi, di uno spazio di prestigio assoluto, che gli appassionati di League of Legends hanno riempito senza battere ciglio in modo da garantire una cornice di pubblico degna dei migliori eventi sportivi. Lo stage dei Worlds 2022 di League of Legends A dare spettacolo dentro l'arena, invece, saranno i 4 team che sono emersi da una lunga e durissima fase di selezione. Selezione che ha messo in evidenza lo strapotere del campionato coreano sugli altri. Dal LCK, infatti, arrivano 3 delle 4 semifinaliste. La quarta sono i T1 di un Faker, che a distanza di anni, è ancora uno dei giocatori più forti e iconici dell'intero circuito. Basterà? Le semifinali tra T1 e JDG si giocheranno sabato a partire dalle 23. Domenica 30, sempre alla stessa ora, si disputerà la partita tra DRX e Gen.G. Le finali, invece, sono già previste per il 6 novembre alle 2 di notte al Chase Center di San Francisco. L'evento sarà aperto con una performance di Lil Nas X, oltre che di Jackson Wang, Louis Leibfried, e Edda Hayes. Si tratta della prima volta che le finali sono state giocate in modo itinerante, una formula che abbiamo già viso in occasione di altri campionati sportivi come gli Europei di calcio.

T1 vs JDG - sabato 29 ottobre h23 I T1 in versione 2022 Si tratta di una serie sicuramente equilibrata, che vedrà protagonisti alcuni dei giocatori più in forma del circuito. 369, Zeus e Faker sono tra i migliori interpreti dei rispettivi ruoli e nelle ultime settimane hanno cominciato a ritrovare la forma e la compattezza che a inizio stagione sembrava perduta. Particolarmente interessante per le sorti della partita sarà la sfida in top tra Zeus e 369. Il giocatore dei T1, però, ha dalla sua delle statistiche davvero impressionanti che lo pongono tra i migliori tre in quasi tutte le metriche statistiche. Se 369 saprà limitarlo o addirittura superarlo, il team coreano potrebbe far pendere dalla sua le sorti dello scontro. Anche perché T1 ha nella bot lane un punto di forza. Gumayusi e Keria hanno ritrovato le sinergie che sembravano perse dopo il Mid-Season Invitational, confermandosi un duo di assoluto spessore. Sarà, comunque, uno scontro appassionante, che le previsioni dicono finirà alla quarta o quinta partita.

DRX vs Gen.G - domenica 30 ottobre h23 I Gen.G Il derby coreano, invece, sembra avere un unico favorito: i Gen.G. Si tratta della classica storia di Davide contro Golia con da una parte un superteam formato da Doran, Chovy e Lehends, dall'altra il classico underdog che arriva alle Semifinali sovvertendo tutti i pronostici partendo dal quarto seed. Precedentemente altri team partiti così in basso, ovvero i Royal Never Give Up e Hanwha Life Esports, si sono tutti fermati ai quarti. Mai dare per vinti i DRX, comunque, nonostante l'esperienza e il talento puro sia dalla parte degli avversari che possono contare su una bot lane molto forte e preparata con Ruler e Deft che sono alla ricerca della definitiva consacrazione. I DRX, infatti, sono arrivati con pieno merito a queste semifinali, collezionando prestazioni di assoluto livello, che hanno mostrato una solidità della squadra in praticamente qualunque aspetto del gioco. Il fatto che sia un match inedito a questi livelli potrebbe far sì che ci siano delle sorprese, anche se tutti gli esperti dicono che si tratterà di una finale a senso unico.