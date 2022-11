Forspoken: annunciata la serie di video "Deep Dive Special", con data e orario del primo episodio

Mancano ormai meno di due mesi alla data di uscita di Forspoken e come prevedibile Square Enix ora ha intenzione di intensificare il marketing per il suo titolo di punta per la prima metà del 2023. La compagnia oggi ha annunciato che nelle prossime settimane pubblicherà dei gameplay trailer intitolati "Deep Dive Special", il primo dei quali andrà in onda alle 12:00 italiane del primo dicembre.

In realtà nei mesi scorsi abbiamo già visto in azione Forspoken nei filmati "Deep Dive", l'ultimo dei quali dedicato all'esplorazione di Athia, ma a quanto pare l'obiettivo con la nuova serie è quello di dettagliare in maniera ancora più approfondita i vari aspetti del gioco partendo "fin dall'inizio", stando alla descrizione offerta. Possiamo aspettarci dunque degli speciali dedicati a combattimento, il sistema di sviluppo, esplorazione, trama e così via.

In particolare pare ci sarà spazio anche per una sorta di Q&A, dato che il producer Akio Ofuji, co-director Takeshi Terada e il creative producer Raio Mitsuno risponderanno alle domande poste dalla community su Twitter. Insomma si tratta sicuramente di un appuntamento da seguire con interesse.

Potrete visualizzare il primo episodio del Deep Dive Special tramite il player qui sopra, ricordandovi inoltre che il lancio di Forspoken è fissato per il 24 gennaio 2023 su PS5 e PC.