eFootball, la Coppa Italia e il legame speciale col Belpaese, intervista con David Monk

eFootball

A chi fosse sfuggito, infatti, venerdì mattina Konami ha annunciato la Coppa eFootball Italia, una nuova competizione esport confezionata esclusivamente per l'Italia. La prima cosa che abbiamo chiesto a Monk, quindi, è stata proprio, perché proprio il Belpaese?

"L'Italia è un paese molto importante per Konami" ha confessato il Senior Partnerships and Activation Manager, "ed era naturale che lo scegliessimo come paese pilota per la nuova Coppa eFootball Italia. I motivi sono principalmente tre: il primo è la grande base d'utenza attiva. L'Italia è una delle nazioni che storicamente gioca di più a eFootball (o meglio PES) al mondo e quindi possiamo contare sul coinvolgimento di un numero di giocatori molto elevato. Tra il calcio giapponese e quello italiano c'è sempre stato un legame, creato dalla fama di alcuni anime sul calcio (principalmente Holly e Benji/Captain Tsubasa) e dai tanti giocatori che hanno militato in Italia come Miura, Nagatomo o Nakata. In più la Serie A è uno dei campionati nel quale abbiamo più penetrazione, grazie alle licenze di AC Milan, AC Monza, AS Roma, Atalanta BC, FC Internazionale Milano, SS Lazio e SSC Napoli. Infine alcuni dei più forti pro player del mondo di eFootball sono italiani. Questi tre elementi hanno fatto sì che ci fosse l'ambiente adatto per portare avanti questo progetto. Col fatto che il gioco è free-to-play, inoltre, chiunque può partecipare senza problemi.

In questo modo chiunque può provare ad avere l'opportunità di giocare con la propria squadra del cuore, indossare i colori sociali, viaggiare coi professionisti e competere ai massimi livelli."

La domanda, quindi, è come questo nuovo torneo possa convivere con la massima competizione esport di eFootball, la Championship Pro. In realtà il motivo è semplice: si tratta di due competizioni staccate, una pensata per essere quella che consente ai migliori giocatori al mondo di sfidarsi, l'altra creata per coinvolgere i fan e metterli in contatto diretto con i team di Serie A.

Konami sta lavorando a stretto contatto con i team per cercare di fare da cerniera tra il calcio reale e quello virtuale. Lo sta facendo con questo torneo, con il quale coinvolgerà un calciatore selezionato dalla squadra giovanile del club, un pro-player che fa attualmente parte della squadra esport del club e un tifoso del club selezionato da un torneo di qualificazione online, ma anche finanziando direttamente i settori giovanili di molti dei club partner, così da cementare ulteriormente il legame tra le nuove generazioni che si avvicinano al calcio, forse le più sensibili a portate a capire le potenzialità di questa iniziativa.

Ovviamente, però, partecipare alla Coppa eFootball Italia darà la possibilità ad alcuni ragazzi di mettersi in mostra e competere con i migliori. I migliori club europei non saranno indifferenti al loro talento e i migliori potrebbero fare persino un salto di categoria.