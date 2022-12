Mario Kart 8 Deluxe: Pacchetto 3 del Pass Percorsi e funzione Oggetti Personalizzati disponibili

Il Pacchetto 3 del Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe da oggi è disponibile su Nintendo Switch per chiunque abbia acquistato il DLC e per gli abbonati a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo. Le nuove piste sono state accompagnate da un aggiornamento gratuito del gioco, che ha introdotto la funzionalità "Oggetti Personalizzati" per tutti i giocatori.

Prima di tutto, vi ricordiamo l'elenco delle nuove piste di Mario Kart 8 Deluxe introdotte il Pacchetto 3 del Pass Percorsi Aggiuntivi:

Pista degli aceri (Mario Kart Wii)

Pista Arcobaleno (Mario Kart 7)

Lago di Boo (Mario Kart Super Circuit)

Gita a Berlino (Mario Kart Tour)

Monte Roccioso (Mario Kart 7)

Giardino di Peach (Mario Kart DS)

Giro di Londra (Mario Kart Tour)

Valico Addobbo (Mario Kart Tour)

Per quanto riguarda gli Oggetti Personalizzati, si tratta di una nuova funzione che permette di scegliere quali oggetti appaiono nelle corse sfida offline e in alcune modalità online. È possibile anche assegnare oggetti specifici a ogni squadra nella modalità corse a squadre e nelle Battaglie.

Vi ricordiamo che il Pass Percorsi Aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe è acquistabile al prezzo di 24,99 euro. Inoltre è incluso nell'abbonamento a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo e dunque gli iscritti possono accedervi senza costi aggiuntivi. Il prezzo dell'abbonamento è di 39,99 euro per 12 mesi a utente o di 69,99 euro per il piano familiare da 12 mesi.

Sono in programma altri 3 pacchetti con percorsi aggiuntivi, che verranno resi disponibili nel corso del 2023. I primi due sono stati pubblicati a marzo e ad agosto e in totale i DLC aggiungeranno ben 48 tracciati.