Xbox Game Pass, dicembre 2022: i primi giochi del mese per gli abbonati

Si è appena concluso un novembre veramente da incorniciare per Xbox Game Pass, come quantità e qualità di giochi usciti. Forse sono mancate le produzioni davvero di grosso calibro, ma il ritmo non accenna a calare d'intensità a dicembre 2022, come vediamo in questa panoramica dei primi giochi in arrivo nel catalogo per gli abbonati. Si tratta di un'altra ricca mandata di 10 giochi, anche in questo caso in gran parte indie e simili ma sappiamo bene come questo voglia dire ben poco sul piano della qualità. Nel frattempo, ricordiamo anche i giochi che lasceranno il catalogo il 15 dicembre 2022 che non sono pochi, ma mantengono comunque il bilancio positivo e in aumento per quanto riguarda i giochi all'interno del servizio su abbonamento. Andiamo dunque a vedere cosa ci attende in questa prima quindicina di dicembre, considerando che tra questi doveva esserci anche Hot Wheels Unleashed ma il suo ingresso nel Game Pass è stato rinviato a data da precisare.

Eastward - Console, PC e Cloud, 1 dicembre Eastward ha una grafica in 2D veramente molto curata Pixpil e Chucklefish hanno confezionato una splendida esperienza con Eastward, che è a tutti gli effetti un'opera di pixel art in movimento e interattiva. Difficile non rimanere estasiati di fronte alla grafica di questo titolo, che in ogni singola schermata stupisce per qualità della composizione, livello di dettaglio e accostamenti cromatici, svelando un lavoro artistico veramente enorme alla base dello sviluppo. Poi c'è anche tutta la questione del gameplay e della storia, visto che ci troviamo pur sempre di fronte a un'avventura ad ambientazione distopica che ci lancia in una sfida epica per salvare il mondo da una fine incombente. Le parti più puramente d'azione non sono forse al livello del resto, ma la semplice meraviglia della scoperta ci porta ad esplorare a fondo il magico mondo di Eastward, provare per credere.

The Walking Dead: The Final Season - Console, PC e Cloud, 1 dicembre The Walking Dead: The Final Season, uno screenshot dalla stagione finale Si conclude con la stagione finale il lungo percorso di The Walking Dead, recuperato in queste settimane all'interno del catalogo di Xbox Game Pass, mettendo insieme tutte le varie serie uscite in precedenza da parte di Telltale. The Walking Dead: The Final Season rappresenta la conclusione del percorso intrapreso in ambito avventura narrativa, portando avanti la storia verso le battute finali ma mantenendo sostanzialmente inalterata la struttura generale della serie. Si tratta, anche in questo caso, di un'avventura episodica incentrata soprattutto su scelte da intraprendere e sull'affrontare le conseguenze di queste, in una narrazione avvolgente che reinterpreta un po' il materiale originale ma in maniera molto avvincente.

Totally Reliable Delivery Service - PC, 1 dicembre Totally Reliable Delivery Service, una folle situazione di gioco in scena Il fascino della fisica "sgangherata" proposta come elemento fondante del gameplay sta spopolando da anni nel mercato videoludico, e Totally Reliable Delivery Service è un esponente interessante di questa particolare tendenza. Il gioco ci pone infatti di fronte a numerose consegne da effettuare all'interno di un'ampia ambientazione sandbox liberamente esplorabile, richiedendo missioni all'apparenza molto semplici. Il problema è che la fisica applicata al mondo di gioco appare alquanto fallata e il sistema di controllo dei personaggi è una sorta di lotta continua per cercare di fare anche le azioni più semplici. Questo determina gag a non finire anche solo per il tentativo di trasportare una cassa tenendola in mano, figurarsi se si utilizzano veicoli come aerei, elicotteri, camion, motoscafi e mongolfiere. Insomma, un gioco da fare assolutamente in multiplayer, possibilmente con amici con cui condividere qualche momento di umorismo demenziale.

LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker - PC, Console e Cloud, 6 dicembre LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, una scena d'intermezzo reinterpretata in stile LEGO Forse l'introduzione di maggior rilievo di questa mandata è proprio LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker. Al di là del successo riscontrato dai vari capitoli della serie LEGO, che qui puntano anche sul richiamo di un franchise globale come Star Wars, il nuovo arrivato è stato celebrato dalla critica come una delle migliori interpretazioni dell'action adventure con costruzioni da parte di TT Games. Viene riproposto il classico misto tra azione e momenti adventure con puzzle a base di mattoncini, ma il level design, il ritmo di gioco e la qualità generale del gameplay piazzano LEGO Star Wars: La saga degli Skywalker sicuramente tra le produzioni migliori all'interno del franchise, e non è cosa da poco se si pensa da quanti capitoli è composta la serie in questione. Poi, ovviamente, c'è sempre il fascino di Star Wars, qui rivisto e filtrato attraverso la classica visione ironica che trasforma il tutto in una simpatica parodia.

Hello Neighbor 2 - Console, PC e Cloud, 6 dicembre Hello Neighbor 2, l'inquietante Mr. Peterson in azione La storia di Hello Neighbor è quella di un'idea che ci ha messo un po' a trovare la sua forma definitiva, come spesso accade per i giochi "comunitari" lanciati attraverso Kickstarter. Dopo il lancio in versione alpha, il progetto ha continuato ad espandersi e arricchirsi fino a trovare una forma definitiva alcuni anni dopo e Hello Neighbor 2 dovrebbe rappresentare la definitiva consacrazione di questo particolare stealth action horror ad ambientazione suburbana, in arrivo al day one su Game Pass. L'apparentemente tranquilla cittadina di Raven Brooks sembra nascondere terribili segreti nelle normali e piacevoli case di periferia: nel ruolo del giornalista investigativo Quentin, impegnato nella ricerca di alcune persone misteriosamente scomparse, ci troveremo a intrufolarci nelle case e scoprire inquietanti indizi. Si tratta di intrufolarci nelle proprietà, indagare e nasconderci, facendo attenzione ai vicini nonché al solito e terribile Mr. Peterson, avendo a che fare peraltro con un sistema di intelligenza artificiale che sembra piuttosto avanzato.

Chained Echoes - Console, PC e Cloud, 8 dicembre Chained Echoes, i riferimenti alla tradizione del JRPG a 16-bit sono evidenti nelle immagini Altro debutto assoluto su Game Pass, Chianed Echoes è un RPG che richiama la tradizione classica del genere di matrice nipponica, mettendo in scena un'epica storia tra fantasy e fantascienza. Il gioco di Matthias Linda e Deck13 è un vero e proprio omaggio ai JRPG dell'epoca 16-bit con citazioni anche piuttosto evidenti per chi ha amato il genere nel periodo del suo massimo splendore. La storia racconta di un gruppo di eroi che si ritrova a viaggiare nel vasto continente di Valandis per porre fine alla guerra tra i suoi tre regni, prendendo parte a numerose quest e scontri a turni nello stile classico del gioco di ruolo nipponico. La particolarità della sua ambientazione consente di passare dagli elementi tipici del fantasy standard, con spade, armature e draghi, a caratteristiche decisamente più futuristiche come mech da combattimento e armi tecnologiche, riprendendo anche in questo diversi classici di Square, Enix e le altre etichette storiche.

Metal: Hellsinger - Console, 8 dicembre Metal: Hellsinger, tra ambientazioni infernali e musica metal Dopo l'approdo a settembre su PC, Metal: Hellsinger arriva questo mese anche su console Xbox, portando con sé il suo misto di violenza, dannazione e metal. È uno sparatutto in prima persona "ritmico", che unisce le caratteristiche tipiche degli FPS con qualche elemento quasi da rhythm game: la capacità di sparare a ritmo di musica viene premiata con un aumento dei danni e moltiplicatori vari, rendendo la musica un elemento fondamentale nell'esperienza di gioco. D'altra parte, la colonna sonora firmata da varie star come Serj Tankian (System of a Down), Dennis Lyxzen (Refused), Matt Heafy (Trivium) e Mikael Stanne (Dark Tranquillity) rappresenta una caratteristica principale di Metal: Hellsinger, come si intuisce anche dal nome del gioco. Nei panni di una creatura metà umana e metà demone, ci troviamo a massacrare orde infernali alla ricerca di vendetta, fino allo scontro finale con la Giudice Rossa, in uno sparatutto molto classico ma con l'elemento caratterizzante della musica che diventa parte integrante del gameplay.

High On Life - Console, PC e Cloud, 13 dicembre Sicuramente il gioco più importante tra i titoli lanciati al day one su Game Pass in questa ondata dicembrina, High on Life si è fatto attendere un po' più del previsto ma sembra davvero essere uno dei titoli più originali e folli visti di recente sui nostri schermi. Dalla vulcanica mente di Justin Roiland, creatore della serie Rick and Morty, arriva un maestoso sparatutto in prima persona fantascientifico, che sembra proprio prendere in giro le convenzioni tipiche del genere, mettendo in scena una storia strana con creature ancora più assurde. L'umanità è soggiogata da un cartello di razze aliene che trattano la popolazione terrestre come vere e proprie droghe, ma da questo sembra nascere la grande avventura del protagonista, improvvisamente proiettato dal divano di casa all'epica intergalattica grazie anche all'incontro con la pistola senziente Kenny. Tra esplosioni, armi folli, creature aberranti e tonnellate di muco, High On Life si presenta come un'ispirata e attesa ventata d'aria fresca nel panorama degli FPS.

Potion Craft - Console e PC, 13 dicembre Potion Craft mette in scena il mestiere dell'alchimista con una grafica molto particolare Tra le tante simulazioni che affollano il mercato dei videogiochi moderno non poteva mancare anche quella dedicata all'antico e rinomato mestiere dell'alchimista. Potion Craft ci consente di calarci nei panni di questi bislacchi ricercatori del passato, tra pentole, alambicchi, bilance e ingredienti, cercando di giocare con la chimica per ottenere incredibili pozioni. E, ovviamente, accrescere i guadagni dell'attività, perché questo è poi l'elemento fondamentale. Potion Craft ci consente di gestire una bottega alchemica in epoca medievale, cercando di trovare i giusti rimedi a tutti i problemi proposti dai clienti attraverso la composizione della giusta pozione. Si tratta di trovare gli ingredienti, trattarli e mischiarli secondo le formule corrette, risolvendo varie situazioni e, perché no, decidendo forse anche il destino dell'intera città attraverso il nostro operato, in un complesso ma avvincente crafting continuo.