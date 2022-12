Genshin Impact, Update 3.3 disponibile: lingua italiana, Invokazione del Genio e 600 Primogemme

Da oggi l'Update 3.3 di Genshin Impact è disponibile su tutte le piattaforme. L'aggiornamento include il supporto alla lingua italiana con sottotitoli e l'atteso gioco di carte collezionabili Invokazione del Genio. Non manca poi il solito bonus da 600 Primogemme post-manutenzione dei server di gioco, che potrete riscattare dalla casella di posta interna del gioco.

I sottotitoli in italiano ovviamente erano la novità più attesa da molti giocatori e da chi ancora deve iniziare a esplorare il Teyvat, considerando che Genshin Impact abbonda di dialoghi e descrizioni arzigogolate per abilità, armi e artefatti. Detto questo, non sono l'unica portata principale.

GCC Invokazione del Genio è praticamente un "gioco nel gioco" che permette di affrontare NPC e altri giocatori online. Si tratta di un gioco di carte collezionabili con regole che si rifanno alle dinamiche dei combattimenti e le reazioni elementali di Genshin Impact. Legato a questo minigame anche un livello e obiettivi specifici, che elargiscono ricompense varie e sbloccano nuove funzioni e sfidanti.

Tra le novità dell'Update 3.3 di Genshin Impact abbiamo anche l'introduzione di 2 nuovi personaggi Anemo, il Vagabondo e Faruzan. Il primo è rarità 5 stelle e combatte con i catalizzatori, mentre la seconda utilizza gli archi ed è di rarità 4 stelle. Il Vagabondo è disponibile da ora nel suo banner dedicato, affiancato da quello di Arataki Itto. Successivamente torneranno quelli di Kamisato Ayto e Raiden Shogun.

Ci sono anche due nuovi Set di manufatti: Cronache del Padiglione nel deserto e Fiore del Paradiso perduto. Il primo potenzia i danni Anemo e la velocità di attacco, mentre il secondo le reazioni elementali Fioritura, Iperfioritura e Germinazione basate sull'elemento Dendro.

Non mancano poi nuove missioni principali, eventi a tempo limitato con in palio Primogemme e materiali utili di cui vi abbiamo parlato nel nostro riassunto delle novità dell'aggiornamento 3.3. Per tutti i dettagli anche sulle modifiche e i problemi risolti vi rimandiamo alle note ufficiali della Patch, finalmente ora in lingua italiana.